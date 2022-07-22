Вчора, 21 липня на Закарпатті одразу двоє чоловіків померли від анафілактичного шоку, що настав внаслідок укусу шершнів. Обидва викликали бригаду швидкої допомоги занадто пізно.

Про це медики повідомили на сторінці у Facebook.

Вони відзначають, що останнім часом збільшилася кількість людей, які звертаються по медичну допомогу після укусу шершня, бджоли або оси. З початку травня “екстренка” Закарпаття 161 раз виїжджала на такі виклики.

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– Перший трагічний випадок стався в Мукачеві. 56-річний чоловік працював вдома в саду і його вжалила в око комаха. Напередодні швидка вже надавала йому допомогу з приводу укусу шершня, – повідомляють фахівці.

За їхніми словами, тоді життя чоловіка вдалося врятувати. Однак другий, повторний укус викликав анафілактичний шок. Рідні намагалися надати допомогу до приїзду медиків, але безуспішно.

Другий випадок стався в селі Вонігово Тячівського району. 36-річний місцевий житель зателефонував на 103 і поскаржився, що комаха вжалила його в потилицю.

І хоча чоловік почувався погано, медиків викликав лише через годину після укусу. Швидка була на місці вже через десять хвилин, але врятувати життя чоловіка не вдалося. Він помер ще до приїзду бригади.

Остаточно причину смерті цих двох чоловіків встановлять судово-медичні експерти.

Медики нагадують: для здорової людини укус комахи безпечний, але для алергіків і астматиків отрута комах може призвести до тяжких наслідків.

Найбільш небезпечні укуси в голову, шию, грудну клітку, живіт. Це може призвести до набряку дихальних шляхів і смерті від задухи.

Перша допомога після укусу комах:

видаліть жало, якщо воно залишилося в шкірі;

промийте місце укусу водою і милом;

покладіть холодний компрес на місце укусу;

прийміть антигістамінні препарати;

пийте багато води або солодкого чаю.

Важливо! Застосування антигістамінних препаратів можливо тільки після консультації зі своїм сімейним лікарем або лікарем-алергологом.

Якщо у вас хоча б раз була анафілаксія (сильна алергічна реакція) у відповідь на укуси, майте при собі готовий розчин адреналіну (епінефрину) для ін’єкцій в шприц-ручці. Препарат продається вже готовим до застосування і залишається тільки вколоти в м’яз ноги.

Адреналін має дію, протилежну дії гістаміну: розширює бронхи і звужує судини, відновлюючи дихання і тиск. На жаль, інших варіантів лікування анафілаксії немає.

Медики також рекомендують завчасно пройти імунотерапію. Це можна вважати щепленням від алергій. Цей підхід поширюється і на інші алергени, а не тільки на укуси членистоногих.

Докладніше про укуси різних комах і правила надання першої долікарської допомоги, читайте тут.

Джерело: 103 Закарпаття