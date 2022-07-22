Вчера, 21 июля, на Закарпатье сразу двое мужчин скончались от анафилактического шока, наступившего в результате укуса шершней. Оба вызвали бригаду скорой помощи слишком поздно.

Об этом сообщили медики сообщили на странице в Facebook.

Они отмечают, что в последнее время увеличилось количество людей, которые обращаются за медицинской помощью после укуса шершня, пчелы или осы. С начала мая “экстренка” Закарпатья 161 раз выезжала на такие вызовы.

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— Первый трагический случай произошел в Мукачево. 56-летний мужчина работал дома в саду и его ужалило в глаз насекомое. Накануне скорая уже оказывала ему помощь по поводу укуса шершня, — сообщают специалисты.

По их словам, тогда жизнь мужчины удалось спасти. Однако второй, повторный укус вызвал анафилактический шок. Родные пытались оказать помощь до приезда медиков, но безуспешно.

Второй случай произошел в селе Вонигово Тячевского района. 36-летний местный житель позвонил на 103 и пожаловался, что насекомое ужалило его в затылок.

И хотя мужчина чувствовал себя плохо, медиков вызвал только через час после укуса. Скорая была на месте уже через десять минут, но спасти жизнь мужчины не удалось. Он умер еще до приезда бригады.

Окончательно причину смерти этих двух мужчин установят судебно-медицинские эксперты.

Медики напоминают: для здорового человека укус насекомого безопасен, но для аллергиков и астматиков яд насекомых может привести к тяжелым последствиям.

Наиболее опасны укусы в голову, шею, грудную клетку, живот. Это может привести к отеку дыхательных путей и смерти от удушья.

Первая помощь при укусах насекомых:

удалите жало, если оно осталось в коже;

промойте место укуса водой и мылом;

положите холодный компресс на место укуса;

примите антигистаминные препараты;

пейте много воды или сладкого чая.

Важно! Применение антигистаминных препаратов возможно только после консультации со своим семейным врачом или врачом-аллергологом.

Если у вас хотя бы раз была анафилаксия (сильная аллергическая реакция) в ответ на укусы, имейте при себе готовый раствор адреналина (эпинефрина) для инъекций в шприц-ручке. Препарат продается уже готовым к применению и остается только вколоть в мышцу ноги.

Адреналин имеет действие, противоположное действию гистамина: расширяет бронхи и сужает сосуды, восстанавливая дыхание и давление. К сожалению, других вариантов лечения анафилаксии нет.

Медики также рекомендуют заблаговременно пройти иммунотерапию. Это можно считать прививкой от аллергии. Этот подход распространяется и на другие аллергены, а не только на укусы членистоногих.

Более подробно об укусах разных насекомых и правилах оказания первой доврачебной помощи, читайте здесь.

Источник: 103 Закарпаття