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31-річна американка померла від грибкового менінгіту після імплантації грудей у Мексиці

3 Серпня 2023, 15:35
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
менінгит

31-річна мати трьох дітей Крістал Вільєгас зі штату Техас у США померла після поїздки в Мексику, щоб зробити там операцію зі збільшення грудей. Вона стала дев’ятою жертвою зі США спалаху грибкової інфекції.

Крістал провела останні чотири місяці, борючись за своє життя в техаській лікарні після зараження грибковим менінгітом, рідкісною інфекцією, що спричиняє набряк головного і спинного мозку.

Як повідомляється, до Мексики вона поїхала, щоб заощадити гроші на операції.

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Спалах смертельно небезпечної інфекції експерти пов’язують із двома мексиканськими клініками. За їхніми словами, заразилися сотні і вже загинули дев’ять американських жінок, переважно молоді матері, що підкреслює небезпеку так званого “медичного туризму”.

Щороку понад мільйон громадян США їдуть до Мексики для дешевих косметичних процедур у приватних клініках, де протоколи безпеки часто не відповідають стандартам США.

Фото: Сrystal Villegas

Джерело
Daily Mail
Теги
Медики Мексика Менінгіт Операція Смерть США Туризм
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