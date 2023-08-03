31-річна мати трьох дітей Крістал Вільєгас зі штату Техас у США померла після поїздки в Мексику, щоб зробити там операцію зі збільшення грудей. Вона стала дев’ятою жертвою зі США спалаху грибкової інфекції.

Крістал провела останні чотири місяці, борючись за своє життя в техаській лікарні після зараження грибковим менінгітом, рідкісною інфекцією, що спричиняє набряк головного і спинного мозку.

Як повідомляється, до Мексики вона поїхала, щоб заощадити гроші на операції.

Спалах смертельно небезпечної інфекції експерти пов’язують із двома мексиканськими клініками. За їхніми словами, заразилися сотні і вже загинули дев’ять американських жінок, переважно молоді матері, що підкреслює небезпеку так званого “медичного туризму”.

Щороку понад мільйон громадян США їдуть до Мексики для дешевих косметичних процедур у приватних клініках, де протоколи безпеки часто не відповідають стандартам США.

Фото: Сrystal Villegas