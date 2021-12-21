Какие нарушения цикла должны насторожить женщину?

Нарушения менструального цикла составляют около 60% всех дисгормональных расстройств, часто приводящих к невынашиванию беременности и бесплодию, формированию как доброкачественных, так и злокачественных новообразований.

Основное патологическое проявление – это изменение интервала между менструациями: от полного их отсутствия (аменорея) до интервала менее 24 дней; длительность менструации более 8 дней; нерегулярность цикла; появление межменструального кровотечения и изменение объема кровотечения — от незначительных (1 ежедневная прокладка в день) до кровотечений, когда в течение первых дней цикла используется 4-5 и более прокладок четыре капли в сутки.

У женщин во время менопаузы появление любых кровянистых выделений из половых путей является однозначным поводом обратиться к врачу.

В репродуктивном возрасте нарушения менструального цикла могут быть вызваны гормональными сбоями или воспалительными процессами.