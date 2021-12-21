Матка, ее возможности и трансформации издавна в разных культурах имели сакральное содержание. Теперь к ней отношение более рациональное. Она является важным показателем фертильных возможностей женщины и общего здоровья. Материнский инстинкт и продолжение рода могут быть полноценно реализованы в условиях здоровья матки.
О том, что должна знать современная женщина о своих женских органах для понимания, где проходит предел здоровья/проблема, Фактам ICTV рассказала акушер-гинеколог, заведующая отделением Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. акад. О.М. Лукьяновой НАМН Украины, д.м.н. Наталья Горбань.
Что должна знать женщина о своих женских органах?
Матка – это мышечный орган, покрытый слизистой, которая в репродуктивном периоде (18-49 лет), каждый месяц, если не наступила беременность, отслаивается и отходит сквозь шейку матки наружу в виде менструации.
Что такое менструальный цикл?
Это интервал между менструациями, отсчитываемый от первого дня последней менструации до первого дня следующей менструации. Обычная длительность менструального цикла 24–38 дней. Продолжительность кровотечения в норме – до 8 дней. Регулярность 7-9 дней. Межменструальные кровотечения отсутствуют.
Желательно отмечать начало и конец очередной менструации в обычном календаре или с помощью специальных приложений в смартфоне. Это позволяет отследить особенности цикла, а при его нарушении – помогает врачу в постановке диагноза.
Какие нарушения цикла должны насторожить женщину?
Нарушения менструального цикла составляют около 60% всех дисгормональных расстройств, часто приводящих к невынашиванию беременности и бесплодию, формированию как доброкачественных, так и злокачественных новообразований.
Основное патологическое проявление – это изменение интервала между менструациями: от полного их отсутствия (аменорея) до интервала менее 24 дней; длительность менструации более 8 дней; нерегулярность цикла; появление межменструального кровотечения и изменение объема кровотечения — от незначительных (1 ежедневная прокладка в день) до кровотечений, когда в течение первых дней цикла используется 4-5 и более прокладок четыре капли в сутки.
У женщин во время менопаузы появление любых кровянистых выделений из половых путей является однозначным поводом обратиться к врачу.
В репродуктивном возрасте нарушения менструального цикла могут быть вызваны гормональными сбоями или воспалительными процессами.
Большинство современных женщин беспокоят следующие проблемы: фибромиома матки, кровотечения, невозможность забеременеть. Что делать?
Все перечисленные нозологии являются наиболее распространенными заболеваниями матки, а в некоторых случаях именно такая цепь жалоб и приводит женщину к врачу-гинекологу, когда вследствие наличия фибромиомы (лейомиомы) появляется кровотечение как клинический признак, а бесплодие – как дальнейший результат.
Что же это такое фибромиома (лейомиома)?
Лейомиома (фибромиома, миома) матки – это гормонозависимая доброкачественная опухоль, растущая в мышцах маточной стенки. Опухоль развивается из одной аномальной клетки, которая вследствие перенесенных ею мутаций приобретает способность к нерегулируемому росту. До сих пор ученые не определились с причинами, но такая патология поражает женщин издавна.
Как диагностируется фибромиома (лейомиома)?
Лейомиома матки диагностируется при проведении ультразвукового исследования или во время хирургических вмешательств.
Каковы симптомы фибромиомы?
Основные симптомы это:
- тяжелые и длительные менструальные кровотечения (могут вызвать анемию и изменения показателей крови);
- боль, тяжесть, давление в нижних отделах живота и поясницы за счет сжатия соседних органов (в том числе возникновение запоров, недержание мочи, боли в спине);
- болезненность во время менструации;
- сексуальная дисфункция (болезненность во время полового акта или отсутствие полового влечения);
- бесплодие, потери беременности.
Как лечат фибромиому?
Во-первых, не существует единого алгоритма лечения лейомиомы матки.
Во-вторых, нет метода лечения лейомиомы матки, который даст гарантию отсутствия рецидива заболевания в будущем (за исключением гистерэктомии – хирургического лечения, во время которого удаляется орган).
В-третьих, не существует профилактических мер, которые могут гарантированно предотвратить развитие лейомиомы матки.
Эффективная тактика лечения должна быть подобрана персонифицировано – с учетом особенностей конкретной женщины, ее анатомии, анамнеза, жалоб, репродуктивного плана, клинической ситуации и даже финансовых возможностей.
Хирургическое вмешательство: лапароскопическое (небольшие разрезы на передней стенке живота), лапаротомическое (сквозь один разрез на передней брюшной стенке) и вагинальное. Такие операции могут быть как органосохраняющими – с удалением узлов и оставлением тела матки (миомэктомия), так и с полным удалением матки с узлами (гистерэктомия).
Когда прибегают к операции?
Основными показаниями для оперативного лечения является наличие жалоб на тазовую боль, значительный объем менструации, нарушение функции тазовых органов (сдавливания), отсутствие эффекта от консервативного лечения, большие размеры лейомиомы (более 12 недель беременности) или ее быстрый рост, нарушение репродуктивной функции, бесплодие.
Когда применяют медикаментозное лечение?
Медикаментозное лечение показано при наличии аномальных маточных кровотечений, боли в области малого таза, сопутствующих патологиях матки (гиперпластическая патология эндометрия, эндометриоз).
Основной группой препаратов для медикаментозного лечения остаются различные гормональные группы, кровоостанавливающие средства и нестероидные противовоспалительные препараты. Лекарство должно назначаться только врачом, а прием проходит под его динамическим контролем.
Может ли лейомиома превратиться в злокачественную опухоль?
Действительно, лейомиома матки – это опухоль, но есть хорошая новость – почти у всех женщин она остается доброкачественной. Существует очень мало случаев, когда могут проявляться онкориски. Такая злокачественная дегенерация из лейомиомы в лейомиосаркому определяется на уровне до 1% случаев (0,3-0,7%).