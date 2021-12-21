Які порушення циклу мають насторожити жінку?

Порушення менструального циклу становлять близько 60% всіх дисгормональних розладів, які часто призводять до невиношування вагітності та безпліддя, формування як доброякісних, так і злоякісних новоутворень.

Основний патологічний прояв – це зміна інтервалу між менструаціями: від повної їх відсутності (аменорея) до інтервалу менше ніж 24 дні; тривалість менструації більше 8 днів; нерегулярність циклу; поява міжменструальної кровотечі та зміна об’єму кровотечі – від незначних (1 щоденна прокладка на день) до кровотеч, коли протягом перших днів циклу використовується 4-5 та більше прокладок чотири краплини на добу.

У жінок під час менопаузи поява будь-яких кров’янистих виділень зі статевих шляхів є однозначним приводом звернутися до лікаря.

У репродуктивному віці порушення менструального циклу можуть бути викликані гормональними збоями або запальними процесами.