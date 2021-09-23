Наш сегодняшний консультант – кандидат медицинских наук, врач-геронтолог Ирина Скоропадская – утверждает, что болезнь Альцгеймера чаще поражает женщин. Просто потому, что они живут дольше мужчин.

Первые тревожные звоночки для них могут прозвучать в период менопаузы, чтобы стать настоящим колокольным звоном через 10-12 лет. Речь идет о возрастной категории 65-74 лет. Но вероятность значительно возрастает после 85.

Причины Альцгеймера Слова из песни "что-то с памятью моей стало…" как нельзя лучше характеризуют самые первые проявления болезни. Память начинает подводить по мере отмирания клеток головного мозга. Именно этот патологический процесс лежит в основе болезни, истинные причины возникновения которой учеными так до конца и не выяснены. Спровоцировать Альцгеймера способны также сахарный диабет и гипертония, черепно-мозговые травмы, работа на вредных производствах, связанных с токсичными факторами.

Симптомы Среди довольно широкой симптоматики болезни Альцгеймера врачи выделяют такие наиболее распространенные ее проявления, как проблемы с памятью, тревожность, патологическую подозрительность, рассеянность, перепады настроения, утрату ориентирования во времени и пространстве. Постепенно болезнь практически полностью меняет личность человека, который уже не способен запомнить то, что ему говорят, становится апатичным, злым, раздражительным. По мере прогрессирования патологии он практически утрачивает все навыки ухода за собой. Такому больному требуется постоянный уход и внимание. Если этого нет, человек с Альцгеймером может, к примеру, умереть от голода, потому что забудет, что нужно есть.

Диагностика Диагностировать болезнь можно только путем составления анамнеза, в ходе которого специалист собирает данные о членах семьи пациента, чтобы узнать, не было ли у кого-то в роду такого же диагноза. В историю болезни также вносят сведения о травмах и возможной онкологии головного мозга. При необходимости врач может назначить обследование на МРТ, компьютерную томографию или рентгенологию.

Лечение К сожалению, эффективных лекарственных препаратов для лечения болезни Альцгеймера нет. Все, чем может помочь такому больному врач, это назначение терапии по сглаживанию симптомов. Речь идет о нейролептиках, транквилизаторах, бета-адреноблокаторах, противосудорожных средствах. На ранних стадиях определенный эффект могут дать гормональные и противовоспалительные препараты, которые немного затормозят развитие болезни, но никак не смогут повернуть ее вспять. Люди, страдающие Альцгеймером, при хорошем уходе могут прожить достаточно долго – от 15 до 20 лет.