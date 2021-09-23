Наш сьогоднішній консультант – кандидат медичних наук, лікар-геронтолог Ірина Скоропадська – стверджує, що хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок. Просто тому, що вони живуть довше за чоловіків.

Перші тривожні дзвіночки для них можуть пролунати у період менопаузи, щоб стати справжнім дзвоном років через 10-12. Йдеться про вікову категорію 65-74 років. Але ймовірність значно зростає після 85.

Причини Альцгеймера Слова з пісні "что-то с памятью моей стало…" якнайкраще характеризують найперші прояви хвороби. Пам'ять дійсно починає підводити в міру відмирання клітин головного мозку. Саме цей патологічний процес лежить в основі хвороби, справжні причини виникнення якої вченими так до кінця і не з'ясовані. Спровокувати Альцгеймера здатні також цукровий діабет і гіпертонія, черепно-мозкові травми, робота на шкідливих виробництвах, пов'язаних із токсичними факторами.

Симптоми Серед досить широкої симптоматики хвороби Альцгеймера лікарі виділяють такі найбільш поширені її прояви, як проблеми з пам'яттю, тривожність, патологічну підозрілість, неуважність, перепади настрою, втрату орієнтування в часі та просторі. Поступово хвороба практично повністю змінює особистість людини, яка вже не здатна запам'ятати те, що їй говорять, стає апатичною, злою, дратівливою. За час прогресування патології вона практично втрачає всі навички догляду за собою. Такому хворому потрібен постійний догляд і увага. Якщо цього немає, людина з Альцгеймером може, наприклад, померти з голоду, тому що забуде, що потрібно їсти.

Діагностика Діагностувати хворобу можна тільки шляхом складання анамнезу, під час якого фахівець збирає дані про членів сім'ї пацієнта, щоб дізнатися, чи не було у когось в роду такого ж діагнозу. В історію хвороби також вносять відомості про травми і можливу онкологію головного мозку. За необхідності лікар може призначити обстеження на МРТ, комп'ютерну томографію або рентгенологію.

Лікування На жаль, ефективних лікарських препаратів для лікування хвороби Альцгеймера немає. Все, чим може допомогти такому хворому лікар, це призначити терапію зі згладжування симптомів. Йдеться про нейролептики, транквілізатори, бета-адреноблокатори, протисудомні засоби. На ранніх стадіях певний ефект можуть дати гормональні та протизапальні препарати, які дещо загальмують розвиток хвороби, але ніяк не повернуть її у зворотному напрямку. Люди, які страждають на Альцгеймера, за гарного догляду можуть прожити досить довго – від 15 до 20 років.