Ученые из Института исследований метаболизма Макса Планка в Кельне в сотрудничестве с Йельским университетом в ходе эксперимента выяснили, что продукты с высоким содержанием жира и сахара изменяют наш мозг: если мы регулярно едим их даже в небольших количествах, мозг учится потреблять именно их.

— Наша склонность есть пищу с высоким содержанием жиров и сахара может быть врожденной или развиваться в результате избыточного веса. Но мы думаем, что мозг учится этому предпочтению, — объясняет руководитель исследования Шармили Эдвин Танараджа.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые давали одной группе добровольцев небольшой пудинг, содержащий много жира и сахара, в день в течение восьми недель в дополнение к их обычному рациону. Другая группа получала пудинг, содержащий такое же количество калорий, но менее жирный.

Выяснилось, что реакция мозга на продукты с высоким содержанием жира и сахара значительно усилилась в группе, которая ела пудинг с высоким содержанием сахара и жира. Это особенно активировало дофаминергическую область мозга, которая отвечает за мотивацию и вознаграждение.

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За период исследования испытуемые не прибавили в весе больше, чем добровольцы в контрольной группе, и их показатели крови, такие как уровень сахара или холестерина, также не изменились.

Однако исследователи предполагают, что предпочтение сладких продуктов сохранится и после окончания исследования.