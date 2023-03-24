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Шоколад, чіпси та картопля фрі: як наш мозок реагує на нездорову їжу

24 Березня 2023, 09:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
морозиво
Джерело: Pixabay

Вчені з Інституту досліджень метаболізму Макса Планка в Кельні у співпраці з Єльським університетом під час експерименту з’ясували, що продукти з високим вмістом жиру і цукру змінюють наш мозок: якщо ми регулярно їмо їх навіть в невеликих кількостях, мозок вчиться споживати саме їх.

– Наша схильність їсти їжу з високим вмістом жирів і цукру може бути вродженою або розвиватися в результаті надмірної ваги. Але ми думаємо, що мозок вчиться цій перевазі, – пояснює керівник дослідження Шармілі Едвін Танараджа.

Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені давали одній групі добровольців невеликий пудинг, що містить багато жиру і цукру, на день протягом восьми тижнів на додаток до їхнього звичайного раціону. Інша група отримувала пудинг, що містить таку ж кількість калорій, але менш жирний.

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З’ясувалося, що реакція мозку на продукти з високим вмістом жиру і цукру значно посилилася в групі, яка їла пудинг з високим вмістом цукру і жиру. Це особливо активувало дофамінергічну область мозку, яка відповідає за мотивацію та винагороду.

За період дослідження учасники не набирали більше ваги, ніж добровольці в контрольній групі, і їхні показники крові, такі як рівень цукру або холестерину, також не змінилися.

Однак дослідники припускають, що перевага солодких продуктів збережеться і після закінчення дослідження.

– Нові зв’язки в мозку не розчиняються так скоро. Зрештою, вся суть навчання полягає в тому, що одного разу вивчивши щось, ви не забудете це так швидко, – пояснюють дослідники.

Джерело
MedicalXpress
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