Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Источником инфекции является больной человек или носитель Corynebacterium diphtheriae, которая выделяет токсин, вызывает накопление мертвой ткани над горлом.

Инкубационный период дифтерии — 3-10 дней. Если дифтерийный токсин попадает в кровь, под угрозой оказываются жизненно важные органы — сердце, почки, нервная система. Токсин нарушает синтез белка клетками, вызывает гибель клеток.

Первые симптомы дифтерии у взрослых и детей

Первые симптомы дифтерии можно спутать с ангиной. Но состояние организма зависит от степени токсикоза дыхательных путей и того, есть ли у человека сопутствующие заболевания, которые могут обостриться во время болезни. Обычно в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание.

Боль в горле;

повышенная температура;

отек слизистой оболочки ротоглотки;

налет на миндалинах серого цвета;

отек шеи;

увеличение шейных, подчелюстных лимфатических узлов.

А во время инкубационного периода бактерия поражает горло и дыхательные пути, влияет на сердечно-сосудистую, нервную систему и почки, а также может быть легочная инфекция, инфекционно-токсический шок. Осложнения дифтерии могут иметь летальный исход.

Лечение дифтерии у взрослых и детей

Все больные дифтерией, независимо от ее клинической формы и степени тяжести, подлежат неотложной обязательной госпитализации в инфекционный стационар. Главным в лечении всех форм дифтерии (кроме бактерионосительства) является введение антитоксической противодифтерийной сыворотки (ПДС), которая подавляет дифтерийный токсин в крови.

Как уберечь себя от дифтерии

В Украине есть специальный календарь прививок, по которому ребенок должен получить первую дозу вакцины от дифтерии в два месяца. А после того в четыре и шесть месяцев. Затем в 12, 18 месяцев, а дальше уже в шесть, 14 и 16 лет. После 16 лет, каждые 10 лет взрослые должны вакцинироваться, чтобы не заболеть дифтерией.

К слову, в Украине вакцинация от дифтерии бесплатна.