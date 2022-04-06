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Похожа на ангину: симптомы дифтерии у детей и взрослых

6 апреля 2022, 16:28
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Похожа на ангину: симптомы дифтерии у детей и взрослых

Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Источником инфекции является больной человек или носитель Corynebacterium diphtheriae, которая выделяет токсин, вызывает накопление мертвой ткани над горлом.

Инкубационный период дифтерии — 3-10 дней. Если дифтерийный токсин попадает в кровь, под угрозой оказываются жизненно важные органы — сердце, почки, нервная система. Токсин нарушает синтез белка клетками, вызывает гибель клеток.

Первые симптомы дифтерии у взрослых и детей

Первые симптомы дифтерии можно спутать с ангиной. Но состояние организма зависит от степени токсикоза дыхательных путей и того, есть ли у человека сопутствующие заболевания, которые могут обостриться во время болезни. Обычно в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание.

  • Боль в горле;
  • повышенная температура;
  • отек слизистой оболочки ротоглотки;
  • налет на миндалинах серого цвета;
  • отек шеи;
  • увеличение шейных, подчелюстных лимфатических узлов.

А во время инкубационного периода бактерия поражает горло и дыхательные пути, влияет на сердечно-сосудистую, нервную систему и почки, а также может быть легочная инфекция, инфекционно-токсический шок. Осложнения дифтерии могут иметь летальный исход.

Лечение дифтерии у взрослых и детей

Все больные дифтерией, независимо от ее клинической формы и степени тяжести, подлежат неотложной обязательной госпитализации в инфекционный стационар. Главным в лечении всех форм дифтерии (кроме бактерионосительства) является введение антитоксической противодифтерийной сыворотки (ПДС), которая подавляет дифтерийный токсин в крови.

Как уберечь себя от дифтерии

В Украине есть специальный календарь прививок, по которому ребенок должен получить первую дозу вакцины от дифтерии в два месяца. А после того в четыре и шесть месяцев. Затем в 12, 18 месяцев, а дальше уже в шесть, 14 и 16 лет. После 16 лет, каждые 10 лет взрослые должны вакцинироваться, чтобы не заболеть дифтерией.

вакцинація

К слову, в Украине вакцинация от дифтерии бесплатна.

— Если вы не уверены, когда в последний раз делали прививки от дифтерии, лучше проверьте записи и запланируйте визит к врачу. Если пропустили прививку — вакцинируйтесь. Храните карту прививок свою и своих детей, чтобы знать, от чего вы уже защищены, — отметила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

 

Теги
Дифтерія , лікування
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