Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Джерелом інфекції є хвора людина або носій Corynebacterium diphtheriae, яка виділяє токсин, що викликає накопичення мертвої тканини над горлом.

Інкубаційний період дифтерії — 3-10 днів. Якщо дифтерійний токсин потрапляє у кров, під загрозою опиняються життєво важливі органи — серце, нирки, нервова система. Токсин порушує синтез білка клітинами, що спричиняє загибель клітин.

Перші симптоми дифтерії у дорослих та дітей

Перші симптоми дифтерії можна сплутати з ангіною. Але стан організму залежить від ступеня токсикозу дихальних шляхів, чи є у людини супутні захворювання, які можуть загостритися під час хвороби. Зазвичай у горлі утворюються плівки, які можуть ускладнювати дихання.

Біль у горлі;

підвищена температура;

набряк слизової оболонки ротоглотки;

наліт на мигдалинах сірого кольору;

набряк шиї;

збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

А під час інкубаційного періоду бактерія уражує горло та дихальні шляхи, впливає на серцево-судинну, нервову систему та нирки, а також може бути легенева інфекція, інфекційно-токсичний шок. Ускладнення дифтерії можуть мати летальні наслідки.

Лікування дифтерії у дорослих та дітей

Усі хворі на дифтерію, незалежно від її клінічної форми і ступеня тяжкості, підлягають невідкладній обов’язковій госпіталізації до інфекційного стаціонару. Головним у лікуванні всіх форм дифтерії (крім бактеріоносійства) є введення антитоксичної протидифтерійної сироватки (ПДС), яка пригнічує дифтерійний токсин у крові.

Як вберегти себе від дифтерії

В Україні є спеціальний календар щеплень, за яким дитина має отримати першу дозу вакцини від дифтерії у два місяці. А після того у чотири та шість місяців. Потім у 12, 18 місяців, а далі вже у шість, 14 та 16 років. Після 16 років, кожні 10 років дорослі повинні вакцинуватися, щоб не захворіти на дифтерію.

До слова, в Україні вакцинація від дифтерії безкоштовна.