Вариантов протоколов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) много. Мини-ЭКО – один из вариантов.

– Он заключается в том, что у здоровой женщины нормально проходит овуляция, а у партнера – малоподвижные сперматозоиды, – рассказывает врач-репродуктолог Петр Патий. — Мы отслеживаем этот момент, когда фолликул созрел, и в нем есть созревшая яйцеклетка. В преддверии овуляции мы достаем из фолликула яйцеклетку и эмбриологи обеспечивают ее встречу со сперматозоидом.

Таким образом, оплодотворяются все полученные яйцеклетки. При определенных условиях можно перенести эмбрион в этом же цикле, а можно через два или три цикла.

Дождавшись идеальных условий для оплодотворения, мы переносим эмбрион в матку, где он начинает развиваться.

Остальные эмбрионы хранятся в криобанке. Женщина может выносить одного ребенка, родить, а затем через два-три года прийти за следующей беременностью. И ей перенесут ее же эмбрионы, хранившиеся в криобанке.