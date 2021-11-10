Варіантів протоколів екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) багато. Міні-ЕКЗ – один з них.

– Він застосовується тоді, коли у здорової жінки нормально проходить овуляція, а у партнера – малорухливі сперматозоїди, – розповідає лікар-репродуктолог Петро Патій. – Ми відслідковуємо той момент, коли фолікул дозрів, і в ньому є дозріла яйцеклітина. Напередодні овуляції ми дістаємо з фолікула яйцеклітину і ембріологи забезпечують її зустріч зі сперматозоїдом.

Таким чином запліднюються всі отримані яйцеклітини. За певних умов можна перенести ембріон у цьому ж циклі, а можна через два або три цикли.

Дочекавшись ідеальних умов для запліднення, ми переносимо ембріон в матку, де він починає розвиватися.

Інші ембріони зберігаються у кріобанку. Жінка може виносити одну дитину, народити, а потім через два- три роки прийти за наступною вагітністю. І їй перенесуть її ж ембріони, що зберігалися в кріобанку.