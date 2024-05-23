Конечно, удаление зубов — не очень приятная процедура, но иногда она просто необходима. Факты ICTV узнавали, что нужно делать после удаления зуба, чтобы быстрее заживить раны и не спровоцировать серьезные осложнения.
Показания к удалению зуба
— Первыми признаками серьезных проблем и инфекции, которые могут способствовать удалению зуба, являются сильная боль, отек тканей и повышение температуры. Поэтому в таком случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью, — объясняет врач.
Однако показания к хирургическому вмешательству могут быть и другими. Например, пародонтит, разрушение зуба и его поддесневой части, предотвращение неправильного прикуса, ортодонтические аспекты и т. д.
Что нужно делать после удаления зуба
Главный совет знают почти все — первые два часа после удаления зуба нельзя вообще ничего есть и пить. Но для успешного восстановления стоит уделить особое внимание гигиене ротовой полости.
— Марлевый тампон можно вытащить через полчаса после удаления зуба, а в случае повторного кровотечения использовать новый с раствором перекиси водорода. Кроме того, не следует касаться раны языком или другими предметами, — говорит стоматолог.
По ее словам, важно также следить за ощущением дискомфорта, а для уменьшения стресса принимать обезболивающие препараты только по назначению врача.
Противопоказания после удаления зуба
- Запрещено нагревать область удаления зуба, долго находиться на солнце, а также посещать баню или сауну в течение следующих 2-3 дней.
- Не курить и не употреблять алкоголь в течение первого дня после хирургического вмешательства.
- Если назначены антибиотики, ограничить употребление продуктов, которые могут нейтрализовать их действие.
- Избегать интенсивного полоскания рта, значительных физических нагрузок и занятий спортом.