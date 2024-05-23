Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Консультация

Стоматолог рассказала, что делать после удаления зуба

23 мая 2024, 15:32
Марина Мелехова редактор Елена Прудка стоматолог
Стоматолог рассказала, что делать после удаления зуба
Источник: Pixabay

Конечно, удаление зубов — не очень приятная процедура, но иногда она просто необходима. Факты ICTV узнавали, что нужно делать после удаления зуба, чтобы быстрее заживить раны и не спровоцировать серьезные осложнения.

Показания к удалению зуба

— Первыми признаками серьезных проблем и инфекции, которые могут способствовать удалению зуба, являются сильная боль, отек тканей и повышение температуры. Поэтому в таком случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью, — объясняет врач.

Однако показания к хирургическому вмешательству могут быть и другими. Например,  пародонтит, разрушение зуба и его поддесневой части, предотвращение неправильного прикуса, ортодонтические аспекты и т. д.

Что нужно делать после удаления зуба

Главный совет знают почти все — первые два часа после удаления зуба нельзя вообще ничего есть и пить. Но для успешного восстановления стоит уделить особое внимание гигиене ротовой полости.

Сейчас смотрят

— Марлевый тампон можно вытащить через полчаса после удаления зуба, а в случае повторного кровотечения использовать новый с раствором перекиси водорода. Кроме того, не следует касаться раны языком или другими предметами, — говорит стоматолог.

По ее словам, важно также следить за ощущением дискомфорта, а для уменьшения стресса принимать обезболивающие препараты только по назначению врача.

Противопоказания после удаления зуба

  • Запрещено нагревать область удаления зуба, долго находиться на солнце, а также посещать баню или сауну в течение следующих 2-3 дней.
  • Не курить и не употреблять алкоголь в течение первого дня после хирургического вмешательства.
  • Если назначены антибиотики, ограничить употребление продуктов, которые могут нейтрализовать их действие.
  • Избегать интенсивного полоскания рта, значительных физических нагрузок и занятий спортом.
Читайте также:
Стоматолог рассказала, что делать после удаления зубаСтоматолог рассказала, можно ли курить после удаления зуба и какие возможные последствия

Теги
зуби медична допомога поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь