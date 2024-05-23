Конечно, удаление зубов — не очень приятная процедура, но иногда она просто необходима. Факты ICTV узнавали, что нужно делать после удаления зуба, чтобы быстрее заживить раны и не спровоцировать серьезные осложнения.

Показания к удалению зуба

— Первыми признаками серьезных проблем и инфекции, которые могут способствовать удалению зуба, являются сильная боль, отек тканей и повышение температуры. Поэтому в таком случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью, — объясняет врач.

Однако показания к хирургическому вмешательству могут быть и другими. Например, пародонтит, разрушение зуба и его поддесневой части, предотвращение неправильного прикуса, ортодонтические аспекты и т. д.

Что нужно делать после удаления зуба

Главный совет знают почти все — первые два часа после удаления зуба нельзя вообще ничего есть и пить. Но для успешного восстановления стоит уделить особое внимание гигиене ротовой полости.

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— Марлевый тампон можно вытащить через полчаса после удаления зуба, а в случае повторного кровотечения использовать новый с раствором перекиси водорода. Кроме того, не следует касаться раны языком или другими предметами, — говорит стоматолог.

По ее словам, важно также следить за ощущением дискомфорта, а для уменьшения стресса принимать обезболивающие препараты только по назначению врача.

Противопоказания после удаления зуба