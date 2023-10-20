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Стоматолог рассказала, можно ли курить после удаления зуба и какие возможные последствия

20 октября 2023, 19:15
Марина Мелехова редактор Елена Прудка стоматолог
Стоматолог рассказала, можно ли курить после удаления зуба и какие возможные последствия
Источник: Pixabay

Даже ребенок знает, что после удаления зуба есть определенные ограничения, которых надо придерживаться, чтобы избежать осложнений.

А вот можно ли после этой процедуры курить взрослым и о других важных вещах – Факты ICTV узнавали у стоматолога Елены Прудкой.

— Курение негативно влияет на восстановление процесс тканей и заживление раны после удаления зуба, поэтому ответ — нет, категорически нельзя, — говорит врач.

По ее словам, под действием никотина чувствительность десен снижается, однако повышается температура слизистой и увеличивается риск инфекции. Кроме того, может существует риск возникновения кровотечения и воспаления десен.

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Поэтому желательно воздерживаться от сигарет (даже электронных) по крайней мере в течение первых 4 часов после удаления зуба.

Чего еще не стоит делать после операции

Главные рекомендации общие для всех — и взрослых, и детей:

  1. В день удаления зуба надо избегать тяжелых физических нагрузок.
  2. Нельзя касаться языком в области раны.
  3. Чтобы не повредить лунку и предотвратить отек тканей, в течение первых суток не стоит пить горячие напитки и есть твердые и грубые продукты. Жевать нужно на противоположной стороне от удаления.
  4. Алкоголь и сигареты под запретом, поскольку они провоцируют проблемы и замедляют восстановление.
  5. Сауна, баня, массаж также не разрешены.
  6. Чистка зубов должна происходить максимально осторожно и следует избегать полоскания рта.

— Относительно обезболивания и ухода за раной, важно следовать советам врача и выполнять его рекомендации. При ухудшении состояния или появлении каких-либо непонятных симптомов, немедленно обратитесь к специалисту, — советует Елена Прудка.

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