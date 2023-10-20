Навіть дитина знає, що після видалення зуба є певні обмеження, яких треба дотримуватися, щоб уникнути ускладнень.

А от чи можна після цієї процедури курити дорослим і про інші важливі речі– Факти ICTV дізнавалися у стоматологині Олени Прудкої.

– Куріння негативно впливає на відновлення процес тканин і загоювання рани після видалення зуба, тож відповідь – ні, категорично не можна, – каже лікарка.

За її словами, під дією нікотину чутливість ясен знижується, проте підвищується температура слизової та збільшується ризик інфекції. Крім того, є ризик виникнення кровотечі та запалення ясен.

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Тому бажано утримуватися від сигарет (навіть електронних) принаймні протягом перших 4 годин після видалення зуба.

Чого ще не варто робити після операції

Головні рекомендації загальні для всіх – і дорослих, і дітей:

У день видалення зуба треба уникати важких фізичних навантажень. Не можна торкатися язиком у ділянці рани. Щоб не пошкодити лунку та запобігти набряку тканин, протягом першої доби не варто пити гарячі напої та їсти тверді та грубі продукти. Жувати потрібно на протилежному боці від видалення. Алкоголь та сигарети під забороною, оскільки вони провокують проблеми й уповільнюють відновлення. Сауна, лазня, масаж також не дозволені. Чистка зубів має відбуватися максимально обережно, водночас варто уникати полоскання рота.