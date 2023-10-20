Навіть дитина знає, що після видалення зуба є певні обмеження, яких треба дотримуватися, щоб уникнути ускладнень.
А от чи можна після цієї процедури курити дорослим і про інші важливі речі– Факти ICTV дізнавалися у стоматологині Олени Прудкої.
– Куріння негативно впливає на відновлення процес тканин і загоювання рани після видалення зуба, тож відповідь – ні, категорично не можна, – каже лікарка.
За її словами, під дією нікотину чутливість ясен знижується, проте підвищується температура слизової та збільшується ризик інфекції. Крім того, є ризик виникнення кровотечі та запалення ясен.
Тому бажано утримуватися від сигарет (навіть електронних) принаймні протягом перших 4 годин після видалення зуба.
Чого ще не варто робити після операції
Головні рекомендації загальні для всіх – і дорослих, і дітей:
- У день видалення зуба треба уникати важких фізичних навантажень.
- Не можна торкатися язиком у ділянці рани.
- Щоб не пошкодити лунку та запобігти набряку тканин, протягом першої доби не варто пити гарячі напої та їсти тверді та грубі продукти. Жувати потрібно на протилежному боці від видалення.
- Алкоголь та сигарети під забороною, оскільки вони провокують проблеми й уповільнюють відновлення.
- Сауна, лазня, масаж також не дозволені.
- Чистка зубів має відбуватися максимально обережно, водночас варто уникати полоскання рота.
– Щодо знеболення та догляду за раною, то важливо дотримуватися порад лікаря та виконувати його рекомендації. За погіршення стану або появи будь-яких незрозумілих симптомів, негайно зверніться до фахівця, – радить Олена Прудка.