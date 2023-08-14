Келих вина або пива ввечері останнім часом стали таким же поширеним явищем, як кава та чай зранку. Для багатьох алкоголь допомагає боротися з різними психологічними проблемами або забути про них на деякий час.
Однак не варто забувати, що у складі спиртного присутній етанол, який у великих кількостях перетворюється на справжню отруту для тіла та психіки. Що робити при алкогольному отруєнні – читайте в матеріалі.
Що робити при алкогольному отруєнні: відповідь експерта
Сімейний лікар Юрій Габорець вважає, що в цьому питанні є два виходи із ситуації. Перший варіант підходить для тих, хто рідко вживає алкогольні напої. В такому разі при алкогольному отруєнні потрібно дотримуватися таких правил:
- Для виведення токсинів при отруєнні алкоголем потрібно прийняти столову ложку Ентеросгелю на 0, 5 л води.
- Через 1 годину потрібно випити таблетку Паралгіну, Вітаміну С, Лінексу.
- Далі ліпше випити морс або компот (1 л).
- З їжі можна їсти тільки печені яблука (тільки в тому разі, якщо вас не нудить).
Ознаки алкогольного отруєння
Для того, аби визначити, чим саме ви могли отруїтися, необхідно в першу чергу звернути увагу на ознаки, які проявляються під час алкогольного отруєння. Наприклад:
- збудження;
- нудота;
- блювання;
- біль у животі;
- біль голови та головокруття;
- подвоєння в очах;
- балакучість;
- порушення уваги;
- порушення рівноваги;
- порушення координації рухів;
- сплутана свідомість;
- невиразна мова;
- сонливість;
- порушення дихання;
- зниження артеріального тиску.
Що робити при алкогольному отруєнні: варіант для тих, хто часто вживає алкогольні напої
За словами лікаря, є в таких випадках існує дуже швидке та дієве рішення, яке часто викликає довготривалі дискусії у професійних медичних колах. Це – вживання алкоголю на ранок після отруєння.
Люди, які хронічно вживають, страждають на абстинентний синдром. Це – хворобливий стан, який розвивається у пацієнтів з різними залежностями після припинення приймання.
В таких випадках наростає синдром відміни, при якому швидким та ефективним рішенням буде склянка холодного пива або 50 г міцного алкоголю. Якщо після цього вам стане краще, то потрібно задуматися над тим, що є залежність від алкоголю, яку треба перемогти.