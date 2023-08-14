Келих вина або пива ввечері останнім часом стали таким же поширеним явищем, як кава та чай зранку. Для багатьох алкоголь допомагає боротися з різними психологічними проблемами або забути про них на деякий час.

Однак не варто забувати, що у складі спиртного присутній етанол, який у великих кількостях перетворюється на справжню отруту для тіла та психіки. Що робити при алкогольному отруєнні – читайте в матеріалі.

Що робити при алкогольному отруєнні: відповідь експерта

Сімейний лікар Юрій Габорець вважає, що в цьому питанні є два виходи із ситуації. Перший варіант підходить для тих, хто рідко вживає алкогольні напої. В такому разі при алкогольному отруєнні потрібно дотримуватися таких правил:

Для виведення токсинів при отруєнні алкоголем потрібно прийняти столову ложку Ентеросгелю на 0, 5 л води. Через 1 годину потрібно випити таблетку Паралгіну, Вітаміну С, Лінексу. Далі ліпше випити морс або компот (1 л). З їжі можна їсти тільки печені яблука (тільки в тому разі, якщо вас не нудить).

Ознаки алкогольного отруєння

Для того, аби визначити, чим саме ви могли отруїтися, необхідно в першу чергу звернути увагу на ознаки, які проявляються під час алкогольного отруєння. Наприклад:

збудження;

нудота;

блювання;

біль у животі;

біль голови та головокруття;

подвоєння в очах;

балакучість;

порушення уваги;

порушення рівноваги;

порушення координації рухів;

сплутана свідомість;

невиразна мова;

сонливість;

порушення дихання;

зниження артеріального тиску.

Що робити при алкогольному отруєнні: варіант для тих, хто часто вживає алкогольні напої

За словами лікаря, є в таких випадках існує дуже швидке та дієве рішення, яке часто викликає довготривалі дискусії у професійних медичних колах. Це – вживання алкоголю на ранок після отруєння.

Люди, які хронічно вживають, страждають на абстинентний синдром. Це – хворобливий стан, який розвивається у пацієнтів з різними залежностями після припинення приймання.

В таких випадках наростає синдром відміни, при якому швидким та ефективним рішенням буде склянка холодного пива або 50 г міцного алкоголю. Якщо після цього вам стане краще, то потрібно задуматися над тим, що є залежність від алкоголю, яку треба перемогти.