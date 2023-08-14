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Що робити при алкогольному отруєнні: пояснює лікар

14 Серпня 2023, 14:02
Анна Голішевська редакторка стрічки
Здоровя
Джерело: Unsplash

Келих вина або пива ввечері останнім часом стали таким же поширеним явищем, як кава та чай зранку. Для багатьох алкоголь допомагає боротися з різними психологічними проблемами або забути про них на деякий час.

Однак не варто забувати, що у складі спиртного присутній етанол, який у великих кількостях перетворюється на справжню отруту для тіла та психіки. Що робити при алкогольному отруєнні – читайте в матеріалі.

Що робити при алкогольному отруєнні: відповідь експерта

Сімейний лікар Юрій Габорець вважає, що в цьому питанні є два виходи із ситуації. Перший варіант підходить для тих, хто рідко вживає алкогольні напої. В такому разі при алкогольному отруєнні потрібно дотримуватися таких правил:

  1. Для виведення токсинів при отруєнні алкоголем потрібно прийняти столову ложку Ентеросгелю на 0, 5 л води.
  2. Через 1 годину потрібно випити таблетку Паралгіну, Вітаміну С, Лінексу.
  3. Далі ліпше випити морс або компот (1 л).
  4. З їжі можна їсти тільки печені яблука (тільки в тому разі, якщо вас не нудить).

Ознаки алкогольного отруєння

Для того, аби визначити, чим саме ви могли отруїтися, необхідно в першу чергу звернути увагу на ознаки, які проявляються під час алкогольного отруєння. Наприклад:

  • збудження;
  • нудота;
  • блювання;
  • біль у животі;
  • біль голови та головокруття;
  • подвоєння в очах;
  • балакучість;
  • порушення уваги;
  • порушення рівноваги;
  • порушення координації рухів;
  • сплутана свідомість;
  • невиразна мова;
  • сонливість;
  • порушення дихання;
  • зниження артеріального тиску.

Що робити при алкогольному отруєнні: варіант для тих, хто часто вживає алкогольні напої

За словами лікаря, є в таких випадках існує дуже швидке та дієве рішення, яке часто викликає довготривалі дискусії у професійних медичних колах. Це – вживання алкоголю на ранок після отруєння.

Люди, які хронічно вживають, страждають на абстинентний синдром. Це – хворобливий стан, який розвивається у пацієнтів з різними залежностями після припинення приймання.

В таких випадках наростає синдром відміни, при якому швидким та ефективним рішенням буде склянка холодного пива або 50 г міцного алкоголю. Якщо після цього вам стане краще, то потрібно задуматися над тим, що є залежність від алкоголю, яку треба перемогти.

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Алкоголь Отруєння Отруєння горілкою Поради поради лікаря
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