Стакан вина или пива вечером в последнее время стали таким же распространенным явлением, как кофе и чай утром. Многим алкоголь помогает бороться с разными психологическими проблемами или забыть о них на время.
Однако не стоит забывать, что в составе спиртного присутствует этанол, в больших количествах превращающийся в настоящий яд для тела и психики. Что делать при алкогольном отравлении — читайте в материале.
Признаки алкогольного отравления
- возбуждение;
- тошнота;
- рвота;
- боль в животе;
- головная боль и головокружение;
- двоение в глазах;
- болтливость;
- нарушение внимания;
- нарушение равновесия;
- нарушение координации движений;
- спутанное сознание;
- невнятная речь;
- сонливость;
- нарушение дыхания;
- снижение АД.
Что делать при алкогольном отравлении: ответ эксперта
Семейный врач Юрий Габорец считает, что в этом вопросе есть два выхода из ситуации. Первый вариант подходит для тех, кто редко употребляет алкогольные напитки. В таком случае при алкогольном отравлении нужно соблюдать следующие правила:
- Для выведения токсинов при отравлении алкоголем нужно принять столовую ложку Энтеросгеля на 0,5 л воды.
- Через час нужно принять таблетку Паралгина, Витамина С, Линекса.
- Дальше лучше выпить морс или компот (1 л).
- Из еды можно есть только печеные яблоки (только если вас не тошнит).
Что делать при алкогольном отравлении: вариант для тех, кто часто употребляет алкогольные напитки
По словам врача, есть в таких случаях очень быстрое и действенное решение, которое, впрочем, вызывает длительные дискуссии в профессиональных медицинских кругах. Это употребление алкоголя на утро после отравления.
Хронически употребляющие люди страдают абстинентным синдромом. Это болезненное состояние, которое развивается у пациентов с различными зависимостями после прекращения приема.
В таких случаях нарастает синдром отмены, при котором быстрым и эффективным решением будет стакан холодного пива или 50 г крепкого алкоголя. Если после этого вам станет лучше, то нужно задуматься о том, что есть зависимость от алкоголя, которую нужно победить.