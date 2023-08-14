Стакан вина или пива вечером в последнее время стали таким же распространенным явлением, как кофе и чай утром. Многим алкоголь помогает бороться с разными психологическими проблемами или забыть о них на время.

Однако не стоит забывать, что в составе спиртного присутствует этанол, в больших количествах превращающийся в настоящий яд для тела и психики. Что делать при алкогольном отравлении — читайте в материале.

Признаки алкогольного отравления

возбуждение;

тошнота;

рвота;

боль в животе;

головная боль и головокружение;

двоение в глазах;

болтливость;

нарушение внимания;

нарушение равновесия;

нарушение координации движений;

спутанное сознание;

невнятная речь;

сонливость;

нарушение дыхания;

снижение АД.

Что делать при алкогольном отравлении: ответ эксперта

Семейный врач Юрий Габорец считает, что в этом вопросе есть два выхода из ситуации. Первый вариант подходит для тех, кто редко употребляет алкогольные напитки. В таком случае при алкогольном отравлении нужно соблюдать следующие правила:

Для выведения токсинов при отравлении алкоголем нужно принять столовую ложку Энтеросгеля на 0,5 л воды. Через час нужно принять таблетку Паралгина, Витамина С, Линекса. Дальше лучше выпить морс или компот (1 л). Из еды можно есть только печеные яблоки (только если вас не тошнит).

Что делать при алкогольном отравлении: вариант для тех, кто часто употребляет алкогольные напитки

По словам врача, есть в таких случаях очень быстрое и действенное решение, которое, впрочем, вызывает длительные дискуссии в профессиональных медицинских кругах. Это употребление алкоголя на утро после отравления.

Хронически употребляющие люди страдают абстинентным синдромом. Это болезненное состояние, которое развивается у пациентов с различными зависимостями после прекращения приема.

В таких случаях нарастает синдром отмены, при котором быстрым и эффективным решением будет стакан холодного пива или 50 г крепкого алкоголя. Если после этого вам станет лучше, то нужно задуматься о том, что есть зависимость от алкоголя, которую нужно победить.