Низький пульс: кардіолог пояснює, що робити в домашніх умовах

Пульс і частота серцевих скорочень (ЧСС) є ключовими показниками стану серцево-судинної системи та загального здоров’я людини.

У тих, хто тривалий час займається спортом, вважається нормою, якщо серце б’ється менше, ніж 40 разів на хвилину.

В інших випадках низький пульс, або, як кажуть кардіологи, брадикардія, може бути ознакою низки захворювань та призвести до небажаних наслідків.

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Що треба робити, аби уникнути проблем, та як допомогти собі в домашніх умовах, Фактам ICTV пояснює лікарка-кардіолог Олена Прокопович.

Що таке брадикардія

– В нормі частота серцевих скорочень (ЧСС) — 60-100 на хвилину. Брадикардією ми вважаємо зниження ЧСС 60 ударів на хвилину, проте в кожної людини власний “внутрішній годинник” і нервова регуляція серцевого ритму, – пояснює лікарка.

Комусь з такою частотою комфортно, а для когось це вже занизький пульс. Оскільки серце відіграє ключову роль у регулюванні кровообігу в організмі, будь-яке відхилення призводить до порушення роботи внутрішніх органів. Передусім страждають головний мозок, серцево-судинна та дихальна системи.

Симптоми брадикардії

Чимало людей, які скаржаться на слабкість, задишку, головокружіння, запаморочення, раптові перепади артеріального тиску, проблеми із зором, пам’яттю, переконані, нібито вони виникають через втому або вікові зміни.

Та симптоми хвороби лікар розпізнає під час огляду пацієнта та на ЕКГ. Насамперед про неї свідчить рідкий пульс, можуть бути симптоми серцевої недостатності, такі як зміна частоти дихання, блідість шкіри та інші.

І що нижче пульс та інтенсивніші симптоми, тим ближче небезпека. Зокрема, якщо кількість серцевих скорочень зменшується до 30 ударів на хвилину, можуть розвинутися судоми та втрата свідомості.

Причини хвороби

Уповільнення серцевого ритму виникає з різних причин.

Фізіологічний фактор . Деякі люди (особливо спортсмени або фізично розвинені особи) мають низький пульс як фізіологічну особливість.

. Деякі люди (особливо спортсмени або фізично розвинені особи) мають низький пульс як фізіологічну особливість. Проблеми серцево-судинної системи . Вроджені вади серця, синдром синусового вузла, блокади серця, ішемічна хвороба серця та інші.

. Вроджені вади серця, синдром синусового вузла, блокади серця, ішемічна хвороба серця та інші. Лікарські засоби, інфекції, інтоксикації (хвороба Лайма, ревматична лихоманка тощо) можуть знизити пульс.

(хвороба Лайма, ревматична лихоманка тощо) можуть знизити пульс. Захворювання щитоподібної залози . Гіпотиреоз (недостатність функції щитоподібної залози) часто призводить до брадикардії.

. Гіпотиреоз (недостатність функції щитоподібної залози) часто призводить до брадикардії. Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки .

. Загальний стан здоров’я. Інші стани, такі як перевтома, загальна слабкість, голод, стрес і навіть переохолодження, можуть тимчасово уповільнити пульс.

– Щоб визначити ризик небезпеки, потрібно пройти обстеження у кардіолога, адже за низького пульсу специфічні симптоми можуть не проявлятися або ж пацієнт не звертає на них уваги, – каже фахівчиня.

При брадикардії лікар має з’ясувати, чи є у пацієнта хронічні захворювання та гострі стани, які потребують негайної допомоги.

Методи діагностики

Аналізи крові (загальний та біохімічний).

Електрокардіограма (ЕКГ).

Добове холтерівське моніторування ЕКГ.

Ехокардіографія (Ехо-КГ).

УЗД внутрішніх органів.

Коронарографія.

Електрофізіологічне дослідження (ЕФД) серця.

Лікування

Якщо ЧСС перебуває у діапазоні від 40 до 59 ударів на хвилину, брадикардія є фізіологічною та не порушує нормальний спосіб життя пацієнта, терапію не проводять.

Якщо частота пульсу 50–60 ударів, в домашніх умовах можна випити чаю або кави, зігріти кінцівки за допомогою грілки чи теплих шкарпеток або зробити руханку, яка прискорить роботу серця та частоту серцевих скорочень.

За інших причин брадикардії лікування підбирають індивідуально та спрямовують на усунення цих станів. Наприклад, кардіолог може призначити препарати, які підвищують серцевий ритм, як-от краплі Зеленіна, атропін.

У разі важкої форми брадикардії встановлюється кардіостимулятор, при ішемічній хворобі серця потрібно робити аорто-коронарне шунтування чи стентування.

Профілактика

Фахівці радять пильнувати самопочуття та дотримуватися схеми лікування, здорового способу життя і раціонального харчування.

За перших тривожних симптомів брадикардії або іншого захворювання необхідно одразу звернутися до лікаря.