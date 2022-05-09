В Україну прийшло тепло й спровокувало пробудження кліщів. В легких випадках їхні укуси не матимуть тяжких наслідків для здоров’я, в тяжких – можуть призвести до хвороби Лайма.
Що це та як її лікувати?
– Хвороба Лайма – інфекційне захворювання з групи бактеріальних зоонозів, яке спричинюють спірохети роду Borrelia, – говорить дерматолог дитячий Наталія Попова.
Переносниками цих спірохетів роду Borrelia є іксодовані кліщі. Інкубаційний період в середньому триває від 1-2 тижнів.
Хвороба Лайма може мати декілька стадій:
- рання локалізована;
- рання дисемінована;
- пізня хронічна.
Дерматолог Ольга Дідик перерахувала симптоми захворювання:
- почервоніння і запалення місця укусу, свербіж;
- жар;
- головні болі;
- біль в м’язах;
- втома;
- шкірний висип;
- алергічні реакції;
- аритмія.
Лікування:
- етіотропна терапія – антибіотикотерапія;
- патогенетична терапія – полягає у застосуванні в тяжких випадках в/в дезінтоксикації.
– За відсутності своєчасної лікарської допомоги хвороба активно прогресує і викликає серйозні порушення в нервовій, серцево-судинній системі і опорно-руховому апараті. На ранніх стадіях хвороба Лайма виліковна, але в запущеній формі призводить до неминучої інвалідності або навіть смерті, – додає Ольга Дідик.
Медикаментозне лікування має бути комплексним, додає фахівець.
Препарати першої лінії:
- Пеніцилін (Амоксицилін);
- Тетрацеклін (Доксіциклін, Юнідокс);
- Цефалоспорини (Цефуроксим, Цефтріаксон).
Препарати другої лінії:
- макролідні (Азітроміцин, Кларитроміцин).
Вибір антибіотика залежить від клінічної форми та стадії захворювання.
Наталія Попова розповіла про профілактику захворювання:
- застосовувати репеленти;
- намагатися носити закритий одяг і високе взуття;
- мати головний убір;
- після прогулянки уважно оглянути шкіру всіх членів сім’ї;
- бажано, щоб одяг був світлим, так легше своєчасно помітити кліща;
- використовувати репеленти.