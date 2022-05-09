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Обережно, кліщі! Що таке хвороба Лайма та як її лікувати

9 Травня 2022, 17:53
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
кліщі
Джерело: Depositphotos

В Україну прийшло тепло й спровокувало пробудження кліщів. В легких випадках їхні укуси не матимуть тяжких наслідків для здоров’я, в тяжких – можуть призвести до хвороби Лайма.

Що це та як її лікувати?

– Хвороба Лайма – інфекційне захворювання з групи бактеріальних зоонозів, яке спричинюють спірохети роду Borrelia, – говорить дерматолог дитячий Наталія Попова.

Переносниками цих спірохетів роду Borrelia є іксодовані кліщі. Інкубаційний період в середньому триває від 1-2 тижнів.

Хвороба Лайма може мати декілька стадій:

  • рання локалізована;
  • рання дисемінована;
  • пізня хронічна.

Дерматолог Ольга Дідик перерахувала симптоми захворювання:

  • почервоніння і запалення місця укусу, свербіж;
  • жар;
  • головні болі;
  • біль в м’язах;
  • втома;
  • шкірний висип;
  • алергічні реакції;
  • аритмія.
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Лікування:

  • етіотропна терапія – антибіотикотерапія;
  • патогенетична терапія – полягає у застосуванні в тяжких випадках в/в дезінтоксикації.

– За відсутності своєчасної лікарської допомоги хвороба активно прогресує і викликає серйозні порушення в нервовій, серцево-судинній системі і опорно-руховому апараті. На ранніх стадіях хвороба Лайма виліковна, але в запущеній формі призводить до неминучої інвалідності або навіть смерті, – додає Ольга Дідик.

Медикаментозне лікування має бути комплексним, додає фахівець.

Препарати першої лінії:

  • Пеніцилін (Амоксицилін);
  • Тетрацеклін (Доксіциклін, Юнідокс);
  • Цефалоспорини (Цефуроксим, Цефтріаксон).

Препарати другої лінії:

  • макролідні (Азітроміцин, Кларитроміцин).

Вибір антибіотика залежить від клінічної форми та стадії захворювання.

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Наталія Попова розповіла про профілактику захворювання:

  • застосовувати репеленти;
  • намагатися носити закритий одяг і високе взуття;
  • мати головний убір;
  • після прогулянки уважно оглянути шкіру всіх членів сім’ї;
  • бажано, щоб одяг був світлим, так легше своєчасно помітити кліща;
  • використовувати репеленти.

Теги
болезнь Лайма, Кліщі, Поради, поради лікаря
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