В Україну прийшло тепло й спровокувало пробудження кліщів. В легких випадках їхні укуси не матимуть тяжких наслідків для здоров’я, в тяжких – можуть призвести до хвороби Лайма.

Що це та як її лікувати?

– Хвороба Лайма – інфекційне захворювання з групи бактеріальних зоонозів, яке спричинюють спірохети роду Borrelia, – говорить дерматолог дитячий Наталія Попова.

Переносниками цих спірохетів роду Borrelia є іксодовані кліщі. Інкубаційний період в середньому триває від 1-2 тижнів.

Хвороба Лайма може мати декілька стадій:

рання локалізована;

рання дисемінована;

пізня хронічна.

Дерматолог Ольга Дідик перерахувала симптоми захворювання:

почервоніння і запалення місця укусу, свербіж;

жар;

головні болі;

біль в м’язах;

втома;

шкірний висип;

алергічні реакції;

аритмія.

Лікування:

етіотропна терапія – антибіотикотерапія;

патогенетична терапія – полягає у застосуванні в тяжких випадках в/в дезінтоксикації.

– За відсутності своєчасної лікарської допомоги хвороба активно прогресує і викликає серйозні порушення в нервовій, серцево-судинній системі і опорно-руховому апараті. На ранніх стадіях хвороба Лайма виліковна, але в запущеній формі призводить до неминучої інвалідності або навіть смерті, – додає Ольга Дідик.

Медикаментозне лікування має бути комплексним, додає фахівець.

Препарати першої лінії:

Пеніцилін (Амоксицилін);

Тетрацеклін (Доксіциклін, Юнідокс);

Цефалоспорини (Цефуроксим, Цефтріаксон).

Препарати другої лінії:

макролідні (Азітроміцин, Кларитроміцин).

Вибір антибіотика залежить від клінічної форми та стадії захворювання.

Наталія Попова розповіла про профілактику захворювання: