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Якщо вкусив кліщ: що можна робити, а що категорично – ні

8 Травня 2022, 14:32
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
клещ
Джерело: Depositphotos

Весною у лісопаркових зонах активізуються кліщи. Вони чекають на перехожих або тих, хто любить полежати на травичці. Діждавшись жертви, кліщи швиденько видираються нагору, де є ділянки тонкої шкіри: пахви, шия, голова і впиваються у тіло.

Небезпека кліщів у тому, що вони переносять інфекційні хвороби: важкі та небезпечні – хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт.

Якщо вкусив кліщ, його потрібно якнайшвидше видалити. Але потрібно знати як.

Інфекціоністка Анастасія Неклюдова  радить як можна діяти при укусі кліща, і як не можна робити, щоб не завдати шкоди здоров’ю.

Для профілактики укусів кліща потрібно:

  • використовувати репеленти та закритий одяг, перебуваючи на природі
  • оглядати тіло кожні 3-4 години

При укусах кліща:

Можна:

  • при наявності кліща – дістати повністю з головкою.
  • якщо це зробити неможливо – звернутись до хірурга у травмпункт
  • якщо кліщ був на тілі більше 24 годин – звернутись за профілактикою
  • якщо вам профілактика не показана або протипоказана (наприклад, вагітність або діти до 12 років) – слідкуйте за появою перших проявів хвороби Лайму – кільцевої еритеми- навколо укусу на шкірі з’являється червоне кільце
  • якщо кліщ кругленький і товстенький, це значить, що він причепився і сидить на тілі не менше доби.
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Не можна:

  • заливати кліща олією, наносити на нього лак для нігтів, ставити обручку
  • залишати на тілі, аби сам відпав
  • зберігати в коробці з під сирників, антибіотиків та інше
  • відносити шматочки та цілих кліщів до лабораторії або самому здавати кров в перші, щоб перевірити, чи не інфікувались ви
  • панікувати та вимагати профілактику в кожному випадку.

Джерело: Анастасія Неклюдова

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