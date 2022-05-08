Весною у лісопаркових зонах активізуються кліщи. Вони чекають на перехожих або тих, хто любить полежати на травичці. Діждавшись жертви, кліщи швиденько видираються нагору, де є ділянки тонкої шкіри: пахви, шия, голова і впиваються у тіло.

Небезпека кліщів у тому, що вони переносять інфекційні хвороби: важкі та небезпечні – хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт.

Якщо вкусив кліщ, його потрібно якнайшвидше видалити. Але потрібно знати як.

Інфекціоністка Анастасія Неклюдова радить як можна діяти при укусі кліща, і як не можна робити, щоб не завдати шкоди здоров’ю.

Для профілактики укусів кліща потрібно:

використовувати репеленти та закритий одяг, перебуваючи на природі

оглядати тіло кожні 3-4 години

При укусах кліща:

Можна:

при наявності кліща – дістати повністю з головкою.

якщо це зробити неможливо – звернутись до хірурга у травмпункт

якщо кліщ був на тілі більше 24 годин – звернутись за профілактикою

якщо вам профілактика не показана або протипоказана (наприклад, вагітність або діти до 12 років) – слідкуйте за появою перших проявів хвороби Лайму – кільцевої еритеми- навколо укусу на шкірі з’являється червоне кільце

якщо кліщ кругленький і товстенький, це значить, що він причепився і сидить на тілі не менше доби.

Не можна:

заливати кліща олією, наносити на нього лак для нігтів, ставити обручку

залишати на тілі, аби сам відпав

зберігати в коробці з під сирників, антибіотиків та інше

відносити шматочки та цілих кліщів до лабораторії або самому здавати кров в перші, щоб перевірити, чи не інфікувались ви

панікувати та вимагати профілактику в кожному випадку.

Джерело: Анастасія Неклюдова