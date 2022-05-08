Весной в лесопарковых зонах активизируются клещи. Они ждут прохожих или тех, кто любит полежать на травке. Дождавшись жертвы, клещи быстро взбираются вверх, где есть участки тонкой кожи: подмышки, шея, голова и впиваются в тело.
Опасность клещей состоит в том, что они переносят инфекционные болезни: тяжелые и опасные — болезнь Лайма, клещевой энцефалит.
Если укусил клещ, его нужно как можно быстрее удалить. Но нужно знать как.
Инфекционист Анастасия Неклюдова советует, как можно действовать при укусе клеща, и что нельзя делать, чтобы не причинить вред здоровью.
Для профилактики укусов клеща требуется:
- использовать репелленты и закрытую одежду, находясь на природе
- осматривать тело каждые 3-4 часа
При укусах клеща:
Можно:
- при наличии клеща – достать полностью с головкой.
- если это сделать невозможно — обратиться к хирургу в травмпункт
- если клещ был на теле более 24 часов – обратиться за профилактикой
- если вам профилактика не показана или противопоказана (например, беременность или дети до 12 лет) – следите за появлением первых проявлений болезни Лайма – кольцевой эритемы — вокруг укуса на коже появляется красное кольцо
- если клещ кругленький и толстнький, єто означает, что он прицепился и сидит на теле не меньше суток.
Нельзя:
- заливать клеща маслом, наносить на него лак для ногтей, ставить обручальное кольцо
- оставлять на теле, чтобы сам отпал
- хранить в коробке из под спичек, антибиотиков и прочего
- относить кусочки и целых клещей в лабораторию или самому сдавать кровь сначала, чтобы проверить, не инфицировались ли вы
- паниковать и требовать профилактику в каждом случае.
Источник: Анастасия Неклюдова