Весной в лесопарковых зонах активизируются клещи. Они ждут прохожих или тех, кто любит полежать на травке. Дождавшись жертвы, клещи быстро взбираются вверх, где есть участки тонкой кожи: подмышки, шея, голова и впиваются в тело.

Опасность клещей состоит в том, что они переносят инфекционные болезни: тяжелые и опасные — болезнь Лайма, клещевой энцефалит.

Если укусил клещ, его нужно как можно быстрее удалить. Но нужно знать как.

Инфекционист Анастасия Неклюдова советует, как можно действовать при укусе клеща, и что нельзя делать, чтобы не причинить вред здоровью.

Для профилактики укусов клеща требуется:

использовать репелленты и закрытую одежду, находясь на природе

осматривать тело каждые 3-4 часа

При укусах клеща:

Можно:

при наличии клеща – достать полностью с головкой.

если это сделать невозможно — обратиться к хирургу в травмпункт

если клещ был на теле более 24 часов – обратиться за профилактикой

если вам профилактика не показана или противопоказана (например, беременность или дети до 12 лет) – следите за появлением первых проявлений болезни Лайма – кольцевой эритемы — вокруг укуса на коже появляется красное кольцо

если клещ кругленький и толстнький, єто означает, что он прицепился и сидит на теле не меньше суток.

Нельзя:

заливать клеща маслом, наносить на него лак для ногтей, ставить обручальное кольцо

оставлять на теле, чтобы сам отпал

хранить в коробке из под спичек, антибиотиков и прочего

относить кусочки и целых клещей в лабораторию или самому сдавать кровь сначала, чтобы проверить, не инфицировались ли вы

паниковать и требовать профилактику в каждом случае.

Источник: Анастасия Неклюдова