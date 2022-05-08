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Если укусил клещ: что можно делать, а что категорически – нет

8 мая 2022, 14:32
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
клещ
Источник: Depositphotos

Весной в лесопарковых зонах активизируются клещи. Они ждут прохожих или тех, кто любит полежать на травке. Дождавшись жертвы, клещи быстро взбираются вверх, где есть участки тонкой кожи: подмышки, шея, голова и впиваются в тело.

Опасность клещей состоит в том, что они переносят инфекционные болезни: тяжелые и опасные — болезнь Лайма, клещевой энцефалит.

Если укусил клещ, его нужно как можно быстрее удалить. Но нужно знать как.

Инфекционист Анастасия Неклюдова советует, как можно действовать при укусе клеща, и что нельзя делать, чтобы не причинить вред здоровью.

Для профилактики укусов клеща требуется:

  • использовать репелленты и закрытую одежду, находясь на природе
  • осматривать тело каждые 3-4 часа

При укусах клеща:

Можно:

  • при наличии клеща – достать полностью с головкой.
  • если это сделать невозможно — обратиться к хирургу в травмпункт
  • если клещ был на теле более 24 часов – обратиться за профилактикой
  • если вам профилактика не показана или противопоказана (например, беременность или дети до 12 лет) – следите за появлением первых проявлений болезни Лайма – кольцевой эритемы — вокруг укуса на коже появляется красное кольцо
  • если клещ кругленький и толстнький, єто означает, что он прицепился и сидит на теле не меньше суток.
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Нельзя:

  • заливать клеща маслом, наносить на него лак для ногтей, ставить обручальное кольцо
  • оставлять на теле, чтобы сам отпал
  • хранить в коробке из под спичек, антибиотиков и прочего
  • относить кусочки и целых клещей в лабораторию или самому сдавать кровь сначала, чтобы проверить, не инфицировались ли вы
  • паниковать и требовать профилактику в каждом случае.

Источник: Анастасия Неклюдова 

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