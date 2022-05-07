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Осторожно, змеи! Что можно и нельзя делать при укусе змеи

7 мая 2022, 08:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Осторожно, змеи! Что можно и нельзя делать при укусе змеи

С наступлением тепла в Украине растет риск пострадать от укуса змеи.

В Минздраве рассказали, что делать в таком случае.

В целом нужно стараться как можно быстрее попасть к врачу, который сможет оказать профессиональную помощь.

Как оказать первую помощь:

  • следить, чтобы потерпевший меньше двигался;
  • освободить пораженный участок тела от одежды;
  • на место укуса наложить стерильную повязку с антисептиком;
  • поить человека водой – чем больше жидкости, тем лучше;
  • дать человеку одну-две таблетки лекарства от аллергии;
  • при трансплантации положить пораженную конечность на возвышение;
  • по возможности приложить к ране лед, обернутый в ткань.
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Чего не нужно делать:

  • обрабатывать рану дополнительно;
  • прижигать это место;
  • накладывать жгут;
  • отсасывать яд.

Важно транспортировать человека в больницу как можно скорее. Чем быстрее он получит противоядие, тем лучше.

В то же время если не оказать правильно помощь, человек может умереть. Укусы ядовитых змей смертельно опасны.

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Змія, Советы, поради лікаря
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