С наступлением тепла в Украине растет риск пострадать от укуса змеи.
В Минздраве рассказали, что делать в таком случае.
В целом нужно стараться как можно быстрее попасть к врачу, который сможет оказать профессиональную помощь.
Как оказать первую помощь:
- следить, чтобы потерпевший меньше двигался;
- освободить пораженный участок тела от одежды;
- на место укуса наложить стерильную повязку с антисептиком;
- поить человека водой – чем больше жидкости, тем лучше;
- дать человеку одну-две таблетки лекарства от аллергии;
- при трансплантации положить пораженную конечность на возвышение;
- по возможности приложить к ране лед, обернутый в ткань.
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Чего не нужно делать:
- обрабатывать рану дополнительно;
- прижигать это место;
- накладывать жгут;
- отсасывать яд.
Важно транспортировать человека в больницу как можно скорее. Чем быстрее он получит противоядие, тем лучше.
В то же время если не оказать правильно помощь, человек может умереть. Укусы ядовитых змей смертельно опасны.