С наступлением тепла в Украине растет риск пострадать от укуса змеи.

В Минздраве рассказали, что делать в таком случае.

В целом нужно стараться как можно быстрее попасть к врачу, который сможет оказать профессиональную помощь.

Как оказать первую помощь:

следить, чтобы потерпевший меньше двигался;

освободить пораженный участок тела от одежды;

на место укуса наложить стерильную повязку с антисептиком;

поить человека водой – чем больше жидкости, тем лучше;

дать человеку одну-две таблетки лекарства от аллергии;

при трансплантации положить пораженную конечность на возвышение;

по возможности приложить к ране лед, обернутый в ткань.

Чего не нужно делать:

обрабатывать рану дополнительно;

прижигать это место;

накладывать жгут;

отсасывать яд.

Важно транспортировать человека в больницу как можно скорее. Чем быстрее он получит противоядие, тем лучше.

В то же время если не оказать правильно помощь, человек может умереть. Укусы ядовитых змей смертельно опасны.