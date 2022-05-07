З приходом тепла в Україні зростає ризик постраждати від укусу змії.
У МОЗ розповіли, що робити у такому разі.
Загалом треба намагатися якомога швидше потрапити до лікаря, який зможе надати фахову допомогу.
Як надати першу допомогу:
- стежити, щоб потерпілий менше рухався;
- звільнити вражену частину тіла від одягу;
- на місце укусу накласти стерильну пов’язку з антисептиком;
- поїти людину водою – чим більше рідини, тим краще;
- дати людині одну-дві таблетки ліків від алергії;
- під час трансплантації покласти уражену кінцівку на підвищення;
- за можливості прикласти до рани лід, обгорнутий у тканину.
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Чого не треба робити:
- обробляти рану додатково;
- припікати це місце;
- накладати джгут;
- відсмоктувати отруту.
Важливо транспортувати людину до лікарні якомога швидше. Чим швидше вона отримає протиотруту, тим ліпше.
Водночас якщо не надати правильно допомогу, людина може померти. Укуси отруйних змій смертельно небезпечні.