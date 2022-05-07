Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Обережно, змії! Що можна і не можна робити під час укусу змії

7 Травня 2022, 08:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Обережно, змії! Що можна і не можна робити під час укусу змії

З приходом тепла в Україні зростає ризик постраждати від укусу змії.

У МОЗ розповіли, що робити у такому разі.

Загалом треба намагатися якомога швидше потрапити до лікаря, який зможе надати фахову допомогу.

Як надати першу допомогу:

  • стежити, щоб потерпілий менше рухався;
  • звільнити вражену частину тіла від одягу;
  • на місце укусу накласти стерильну пов’язку з антисептиком;
  • поїти людину водою – чим більше рідини, тим краще;
  • дати людині одну-дві таблетки ліків від алергії;
  • під час трансплантації покласти уражену кінцівку на підвищення;
  • за можливості прикласти до рани лід, обгорнутий у тканину.
Читайте також:
Обережно, змії! Що можна і не можна робити під час укусу зміїВкусила змія: перша допомога та що не можна робити

Чого не треба робити:

  • обробляти рану додатково;
  • припікати це місце;
  • накладати джгут;
  • відсмоктувати отруту.

Важливо транспортувати людину до лікарні якомога швидше. Чим швидше вона отримає протиотруту, тим ліпше.

Водночас якщо не надати правильно допомогу, людина може померти. Укуси отруйних змій смертельно небезпечні.

Теги
Змія, Поради, поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь