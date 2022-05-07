З приходом тепла в Україні зростає ризик постраждати від укусу змії.

У МОЗ розповіли, що робити у такому разі.

Загалом треба намагатися якомога швидше потрапити до лікаря, який зможе надати фахову допомогу.

Як надати першу допомогу:

стежити, щоб потерпілий менше рухався;

звільнити вражену частину тіла від одягу;

на місце укусу накласти стерильну пов’язку з антисептиком;

поїти людину водою – чим більше рідини, тим краще;

дати людині одну-дві таблетки ліків від алергії;

під час трансплантації покласти уражену кінцівку на підвищення;

за можливості прикласти до рани лід, обгорнутий у тканину.

Чого не треба робити:

обробляти рану додатково;

припікати це місце;

накладати джгут;

відсмоктувати отруту.

Важливо транспортувати людину до лікарні якомога швидше. Чим швидше вона отримає протиотруту, тим ліпше.

Водночас якщо не надати правильно допомогу, людина може померти. Укуси отруйних змій смертельно небезпечні.