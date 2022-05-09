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Осторожно, клещи! Что такое болезнь Лайма и как ее лечить

9 мая 2022, 17:53
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
кліщі
Источник: Depositphotos

В Украину пришло тепло и спровоцировало пробуждение клещей. В легких случаях их укусы не будут иметь тяжелых последствий для здоровья, в тяжелых — могут привести к болезни Лайма.

Что это и как его лечить?

– Болезнь Лайма – инфекционное заболевание из группы бактериальных зоонозов, которое вызывают спирохеты рода Borrelia, – говорит дерматолог детский Наталья Попова.

Переносчиками этих спирохетов рода Borrelia есть иксодированные клещи. Инкубационный период в среднем длится от 1-2 недель.

Болезнь Лайма может иметь несколько стадий:

  • ранняя локализованная;
  • ранняя диссеминированная;
  • поздняя хроническая.

Дерматолог Ольга Дидык перечислила симптомы заболевания:

  • покраснение и воспаление места укуса, зуд;
  • жар;
  • головные боли;
  • боли в мышцах;
  • усталость;
  • кожная сыпь;
  • аллергические реакции;
  • аритмия.
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Лечение:

  • этиотропная терапия – антибиотикотерапия;
  • патогенетическая терапия – заключается в применении в тяжелых случаях в/в дезинтоксикации.

— При отсутствии своевременной врачебной помощи болезнь активно прогрессирует и вызывает серьезные нарушения в нервной, сердечно-сосудистой системе и опорно-двигательном аппарате. На ранних стадиях болезнь Лайма излечима, но в запущенной форме приводит к неизбежной инвалидности или даже смерти, – добавляет Ольга Дидык.

Медикаментозное лечение должно быть комплексным, добавляет специалист.

Препараты первой линии:

  • Пенициллин (Амоксициллин);
  • Тетрацеклин (Доксициклин, Юнидокс);
  • Цефалоспорины (Цефуроксим, Цефтриаксон).

Препараты второй линии:

  • макролидные (Азитромицин, Кларитромицин).

Выбор антибиотика зависит от клинической формы и стадии заболевания.

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Наталья Попова рассказала о профилактике заболевания:

  • применять репелленты;
  • пытаться носить закрытую одежду и высокую обувь;
  • иметь головной убор;
  • после прогулки внимательно осмотреть кожу всех членов семьи;
  • желательно, чтобы одежда была светлой, так легче своевременно заметить клеща;
  • использовать репелленты.

Теги
болезнь Лайма, Клещи, Советы, поради лікаря
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