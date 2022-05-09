В Украину пришло тепло и спровоцировало пробуждение клещей. В легких случаях их укусы не будут иметь тяжелых последствий для здоровья, в тяжелых — могут привести к болезни Лайма.

Что это и как его лечить?

– Болезнь Лайма – инфекционное заболевание из группы бактериальных зоонозов, которое вызывают спирохеты рода Borrelia, – говорит дерматолог детский Наталья Попова.

Переносчиками этих спирохетов рода Borrelia есть иксодированные клещи. Инкубационный период в среднем длится от 1-2 недель.

Болезнь Лайма может иметь несколько стадий:

ранняя локализованная;

ранняя диссеминированная;

поздняя хроническая.

Дерматолог Ольга Дидык перечислила симптомы заболевания:

покраснение и воспаление места укуса, зуд;

жар;

головные боли;

боли в мышцах;

усталость;

кожная сыпь;

аллергические реакции;

аритмия.

Лечение:

этиотропная терапия – антибиотикотерапия;

патогенетическая терапия – заключается в применении в тяжелых случаях в/в дезинтоксикации.

— При отсутствии своевременной врачебной помощи болезнь активно прогрессирует и вызывает серьезные нарушения в нервной, сердечно-сосудистой системе и опорно-двигательном аппарате. На ранних стадиях болезнь Лайма излечима, но в запущенной форме приводит к неизбежной инвалидности или даже смерти, – добавляет Ольга Дидык.

Медикаментозное лечение должно быть комплексным, добавляет специалист.

Препараты первой линии:

Пенициллин (Амоксициллин);

Тетрацеклин (Доксициклин, Юнидокс);

Цефалоспорины (Цефуроксим, Цефтриаксон).

Препараты второй линии:

макролидные (Азитромицин, Кларитромицин).

Выбор антибиотика зависит от клинической формы и стадии заболевания.

Наталья Попова рассказала о профилактике заболевания: