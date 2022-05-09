В Украину пришло тепло и спровоцировало пробуждение клещей. В легких случаях их укусы не будут иметь тяжелых последствий для здоровья, в тяжелых — могут привести к болезни Лайма.
Что это и как его лечить?
– Болезнь Лайма – инфекционное заболевание из группы бактериальных зоонозов, которое вызывают спирохеты рода Borrelia, – говорит дерматолог детский Наталья Попова.
Переносчиками этих спирохетов рода Borrelia есть иксодированные клещи. Инкубационный период в среднем длится от 1-2 недель.
Болезнь Лайма может иметь несколько стадий:
- ранняя локализованная;
- ранняя диссеминированная;
- поздняя хроническая.
Дерматолог Ольга Дидык перечислила симптомы заболевания:
- покраснение и воспаление места укуса, зуд;
- жар;
- головные боли;
- боли в мышцах;
- усталость;
- кожная сыпь;
- аллергические реакции;
- аритмия.
Лечение:
- этиотропная терапия – антибиотикотерапия;
- патогенетическая терапия – заключается в применении в тяжелых случаях в/в дезинтоксикации.
— При отсутствии своевременной врачебной помощи болезнь активно прогрессирует и вызывает серьезные нарушения в нервной, сердечно-сосудистой системе и опорно-двигательном аппарате. На ранних стадиях болезнь Лайма излечима, но в запущенной форме приводит к неизбежной инвалидности или даже смерти, – добавляет Ольга Дидык.
Медикаментозное лечение должно быть комплексным, добавляет специалист.
Препараты первой линии:
- Пенициллин (Амоксициллин);
- Тетрацеклин (Доксициклин, Юнидокс);
- Цефалоспорины (Цефуроксим, Цефтриаксон).
Препараты второй линии:
- макролидные (Азитромицин, Кларитромицин).
Выбор антибиотика зависит от клинической формы и стадии заболевания.
Наталья Попова рассказала о профилактике заболевания:
- применять репелленты;
- пытаться носить закрытую одежду и высокую обувь;
- иметь головной убор;
- после прогулки внимательно осмотреть кожу всех членов семьи;
- желательно, чтобы одежда была светлой, так легче своевременно заметить клеща;
- использовать репелленты.