Низкий пульс: кардиолог объясняет, что делать в домашних условиях

Пульс и частота сердечных сокращений (ЧСС) являются ключевыми показателями состояния сердечно-сосудистой системы и общего здоровья человека.

У тех, кто длительное время занимается спортом, считается нормой, если сердце бьется меньше, чем 40 раз в минуту.

В других случаях низкий пульс, или, как говорят кардиологи, брадикардия, может быть признаком ряда заболеваний и привести к нежелательным последствиям.

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Что такое брадикардия

— В норме частота сердечных сокращений (ЧСС) — 60-100 в минуту. Брадикардией мы считаем снижение ЧСС до 60 ударов в минуту, однако у каждого человека собственные “внутренние часы” и нервная регуляция сердечного ритма, — поясняет врач.

Кому-то с такой частотой комфортно, а для кого-то это уже слишком низкий пульс. Поскольку сердце играет ключевую роль в регулировании кровообращения в организме, любое отклонение приводит к нарушению работы внутренних органов. В первую очередь страдают головной мозг, сердечно-сосудистая и дыхательная системы.

Симптомы брадикардии

Многие люди, которые жалуются на слабость, одышку, головокружение, внезапные перепады артериального давления, проблемы со зрением, памятью, убеждены, что якобы они возникают из-за усталости или возрастных изменений.

Но симптомы этой болезни врач распознает при осмотре пациента и на ЭКГ. В первую очередь об этом свидетельствует редкий пульс, могут быть симптомы сердечной недостаточности, такие как изменение частоты дыхания, бледность кожи и другие.

И чем ниже пульс и интенсивнее симптомы, тем ближе опасность. В частности, если количество сердечных сокращений уменьшается до 30 ударов в минуту, могут развиться судороги и потеря сознания.

Причины болезни

Замедление сердечного ритма возникает по разным причинам.

Физиологический фактор. Некоторые люди (особенно спортсмены или физически развитые лица) имеют низкий пульс как физиологическую особенность.

Некоторые люди (особенно спортсмены или физически развитые лица) имеют низкий пульс как физиологическую особенность. Проблемы сердечно-сосудистой системы . Врожденные пороки сердца, синдром синусового узла, блокады сердца, ишемическая болезнь сердца и другие.

. Врожденные пороки сердца, синдром синусового узла, блокады сердца, ишемическая болезнь сердца и другие. Лекарственные средства, инфекции, интоксикации (болезнь Лайма, ревматическая лихорадка и т. д.) могут снизить пульс.

(болезнь Лайма, ревматическая лихорадка и т. д.) могут снизить пульс. Заболевания щитовидной железы. Гипотиреоз (недостаточность функции щитовидной железы) часто приводит к брадикардии.

Гипотиреоз (недостаточность функции щитовидной железы) часто приводит к брадикардии. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Общее состояние здоровья. Другие состояния, такие как переутомление, общая слабость, голод, стресс и даже переохлаждение, могут временно замедлить пульс.

— Чтобы определить риск опасности, нужно пройти обследование у кардиолога, ведь при низком пульсе специфические симптомы могут не проявляться или же пациент не обращает на них внимания, — говорит специалист.

При брадикардии врач должен выяснить, есть ли у пациента хронические заболевания и острые состояния, требующие немедленной помощи.

Методы диагностики

Анализы крови (общий и биохимический).

Электрокардиограмма (ЭКГ).

Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ.

Эхокардиография (Эхо-КГ).

УЗИ внутренних органов.

Коронарография.

Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) сердца.

Лечение

Если ЧСС находится в диапазоне от 40 до 59 ударов в минуту, брадикардия является физиологической и не нарушает нормальный образ жизни пациента, терапию не проводят.

Если частота пульса 50-60 ударов, в домашних условиях можно выпить чаю или кофе, согреть конечности с помощью грелки или теплых носков или сделать зарядку, которая ускорит работу сердца и частоту сердечных сокращений.

При других причинах брадикардии лечение подбирают индивидуально и направляют на устранение этих состояний. Например, кардиолог может назначить препараты, повышающие сердечный ритм, такие как капли Зеленина, атропин.

В случае тяжелой формы брадикардии устанавливается кардиостимулятор, при ишемической болезни сердца нужно делать аорто-коронарное шунтирование или стентирование.

Профилактика

Специалисты советуют следить за самочувствием и придерживаться схемы лечения, здорового образа жизни и рационального питания.

При первых тревожных симптомах брадикардии или другого заболевания необходимо сразу обратиться к врачу.