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Низкий пульс: кардиолог объясняет, что делать в домашних условиях

2 апреля 2024, 18:54
Марина Мелехова редактор Елена Прокопович Врач-кардиолог
серце, кардіолог
Источник: Pixabay

Пульс и частота сердечных сокращений (ЧСС) являются ключевыми показателями состояния сердечно-сосудистой системы и общего здоровья человека.

У тех, кто длительное время занимается спортом, считается нормой, если сердце бьется меньше, чем 40 раз в минуту.

В других случаях низкий пульс, или, как говорят кардиологи, брадикардия, может быть признаком ряда заболеваний и привести к нежелательным последствиям.

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Что нужно делать, чтобы избежать проблем, и как помочь себе в домашних условиях, Фактам ICTV объясняет врач-кардиолог Елена Прокопович.

Что такое брадикардия

— В норме частота сердечных сокращений (ЧСС) — 60-100 в минуту. Брадикардией мы считаем снижение ЧСС до 60 ударов в минуту, однако у каждого человека собственные “внутренние часы” и нервная регуляция сердечного ритма, — поясняет врач.

Кому-то с такой частотой комфортно, а для кого-то это уже слишком низкий пульс. Поскольку сердце играет ключевую роль в регулировании кровообращения в организме, любое отклонение приводит к нарушению работы внутренних органов. В первую очередь страдают головной мозг, сердечно-сосудистая и дыхательная системы.

Симптомы брадикардии

Многие люди, которые жалуются на слабость, одышку, головокружение, внезапные перепады артериального давления, проблемы со зрением, памятью, убеждены, что якобы они возникают из-за усталости или возрастных изменений.

Но симптомы этой болезни врач распознает при осмотре пациента и на ЭКГ. В первую очередь об этом свидетельствует редкий пульс, могут быть симптомы сердечной недостаточности, такие как изменение частоты дыхания, бледность кожи и другие.

И чем ниже пульс и интенсивнее симптомы, тем ближе опасность. В частности, если количество сердечных сокращений уменьшается до 30 ударов в минуту, могут развиться судороги и потеря сознания.

Причины болезни

Замедление сердечного ритма возникает по разным причинам.

  • Физиологический фактор. Некоторые люди (особенно спортсмены или физически развитые лица) имеют низкий пульс как физиологическую особенность.
  • Проблемы сердечно-сосудистой системы. Врожденные пороки сердца, синдром синусового узла, блокады сердца, ишемическая болезнь сердца и другие.
  • Лекарственные средства, инфекции, интоксикации (болезнь Лайма, ревматическая лихорадка и т. д.) могут снизить пульс.
  • Заболевания щитовидной железы. Гипотиреоз (недостаточность функции щитовидной железы) часто приводит к брадикардии.
  • Язва желудка и двенадцатиперстной кишки.
  • Общее состояние здоровья. Другие состояния, такие как переутомление, общая слабость, голод, стресс и даже переохлаждение, могут временно замедлить пульс.

— Чтобы определить риск опасности, нужно пройти обследование у кардиолога, ведь при низком пульсе специфические симптомы могут не проявляться или же пациент не обращает на них внимания, — говорит специалист.

При брадикардии врач должен выяснить, есть ли у пациента хронические заболевания и острые состояния, требующие немедленной помощи.

Методы диагностики

  • Анализы крови (общий и биохимический).
  • Электрокардиограмма (ЭКГ).
  • Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ.
  • Эхокардиография (Эхо-КГ).
  • УЗИ внутренних органов.
  • Коронарография.
  • Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) сердца.

Лечение

Если ЧСС находится в диапазоне от 40 до 59 ударов в минуту, брадикардия является физиологической и не нарушает нормальный образ жизни пациента, терапию не проводят.

Если частота пульса 50-60 ударов, в домашних условиях можно выпить чаю или кофе, согреть конечности с помощью грелки или теплых носков или сделать зарядку, которая ускорит работу сердца и частоту сердечных сокращений.

При других причинах брадикардии лечение подбирают индивидуально и направляют на устранение этих состояний. Например, кардиолог может назначить препараты, повышающие сердечный ритм, такие как капли Зеленина, атропин.

В случае тяжелой формы брадикардии устанавливается кардиостимулятор, при ишемической болезни сердца нужно делать аорто-коронарное шунтирование или стентирование.

Профилактика

Специалисты советуют следить за самочувствием и придерживаться схемы лечения, здорового образа жизни и рационального питания.

При первых тревожных симптомах брадикардии или другого заболевания необходимо сразу обратиться к врачу.

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