34-річна американка Аманда Стелзер розповіла про те, як куріння вейпа протягом семи років в результаті привело її до боротьби з важким захворюванням легень.

Аманда звернулася за медичною допомогою, коли їй стало важко дихати і з’явився сильний біль у попереку.

– Я плакала, бо мені було так боляче. Я була налякана. Здавалося, серце вистрибує з грудей, – згадує жінка.

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Незважаючи на розгорнуті аналізи крові та сечі, лікарі не могли зрозуміти, в чому справа, і відправили її в лікарню на машині швидкої допомоги. Там, протягом 24 годин, Аманду підключили до апарату життєзабезпечення.

Медики все ще були спантеличені причиною її стану, але коли її мама-медсестра запитала, чи має до цього якесь відношення вейпінг, було призначено сканування грудної клітини.

Саме тоді поставили діагноз гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС). Це небезпечна для життя травма, при якій легені не можуть забезпечити організм достатньою кількістю кисню.

Аманда провела два тижні в лікарні, але коли її виписали, вона не могла працювати. Вона також не зможе перебувати поруч з тими, хто курить вейпи протягом шести місяців, поки її легені не заживуть.

Після перебування в лікарні Аманда зазнала величезних фінансових втрат.

– Мені пощастило, що в той час у мене була машина, і моя страховка покривала лікування, але я все одно влізла у великі борги, – зізнається вона.

Крім того, після всього пережитого жінка страждає на посттравматичний стресовий розлад.

Вона поклялася більше ніколи не торкатися вейпа і сподівається, що її досвід стане тривожним дзвінком для інших шанувальників цього сумнівного задоволення.