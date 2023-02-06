34-летняя американка Аманда Стелзер рассказала о том, как курение вейпа в течение семи лет в итоге привело ее к борьбе с тяжелым заболеванием легких.

Аманда обратилась за медицинской помощью, когда ей стало трудно дышать и появилась сильная боль в пояснице.

— Я плакала, потому что мне было так больно. Я была напугана. Казалось, сердце выпрыгивает из груди, — вспоминает женщина.

Несмотря на развернутые анализы крови и мочи, врачи не могли понять, в чем дело, и отправили ее в больницу на машине скорой помощи. Там, в течение 24 часов, Аманду подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Сейчас смотрят Медики все еще были озадачены причиной ее состояния, но когда ее мама-медсестра спросила, имеет ли к этому какое-либо отношение вейпинг, было назначено сканирование грудной клетки. Именно тогда поставили диагноз острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Это опасная для жизни травма, при которой легкие не могут обеспечить организм достаточным количеством кислорода. Аманда провела в больнице две недели, но когда ее выписали, она не могла работать. Она также не сможет находиться рядом с теми, кто курит вейпы в течение шести месяцев, пока ее легкие не заживут. После пребывания в больнице Аманда понесла огромные финансовые потери. — Мне повезло, что в то время у меня была машина, и моя страховка покрывала лечение, но я все равно влезла в большие долги, — признается она. Кроме того, после всего пережитого женщина страдает от посттравматического стрессового расстройства. Она поклялась никогда больше не прикасаться к вейпу и надеется, что ее опыт станет тревожным звонком для других поклонников этого сомнительного удовольствия.

Источник The Sun

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