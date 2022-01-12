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Весь день курили вейп: в России умер подросток, его сестра с подругой госпитализированы

12 января 2022, 14:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
курение
Источник: Depositphotos

В российском городе Бийск скончался 12-летний ребенок, а его 17-летняя сестра с подругой госпитализированы в тяжелейшем состоянии. Одна из них впала в кому. Все они накануне курили электронные сигареты – вейпы.

О случившемся рассказал Telegram-канал Mash.

Трагически закончилась вечеринка, которую устроили две девушки, одна из которых взяла на ночевку к подруге своего 12-летнего брата.

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— Ребята нашли вейпы, покурили и почувствовали себя плохо. Наутро бабушка нашла их без сознания. Мальчик скончался, девочек увезли в больницу. Они в тяжелом состоянии, – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Telegram-канал Shot, пострадавшие девушки – студентки местного колледжа.

— Вечером сразу после курения всем троим стало плохо. Утром в квартире их нашли без сознания, — написано в чате.

Накануне одна из девушек сняла для своих соцсетей видео, на котором она курит и напевает слова из песни: Я курю весь день, пока мне не станет плохо.

Вскоре ее брат умрет, а подруга впадет в кому.

Источник: Mash

Теги
кома , Курение , подростки , Смерть
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