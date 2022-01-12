В российском городе Бийск скончался 12-летний ребенок, а его 17-летняя сестра с подругой госпитализированы в тяжелейшем состоянии. Одна из них впала в кому. Все они накануне курили электронные сигареты – вейпы.
О случившемся рассказал Telegram-канал Mash.
Трагически закончилась вечеринка, которую устроили две девушки, одна из которых взяла на ночевку к подруге своего 12-летнего брата.
— Ребята нашли вейпы, покурили и почувствовали себя плохо. Наутро бабушка нашла их без сознания. Мальчик скончался, девочек увезли в больницу. Они в тяжелом состоянии, – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Telegram-канал Shot, пострадавшие девушки – студентки местного колледжа.
— Вечером сразу после курения всем троим стало плохо. Утром в квартире их нашли без сознания, — написано в чате.
Накануне одна из девушек сняла для своих соцсетей видео, на котором она курит и напевает слова из песни: Я курю весь день, пока мне не станет плохо.
Вскоре ее брат умрет, а подруга впадет в кому.
Источник: Mash