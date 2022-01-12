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Цілий день курили вейп: у Росії помер підліток, його сестра з подругою госпіталізовані

12 Січня 2022, 14:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
курение
Джерело: Depositphotos

У російському місті Бійськ померла 12-річна дитина, а її 17-річна сестра з подругою госпіталізовані у важкому стані. Одна з них впала в кому. Всі вони напередодні курили електронні сигарети – вейпи.

Про те, що трапилося, розповів Telegram-канал Mash.

Трагічно закінчилася вечірка, яку влаштували дві дівчини, одна з яких взяла на ночівлю до подруги свого 12-річного брата.

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– Вони знайшли вейпи, покурили і відчули себе погано. На ранок бабуся знайшла їх без свідомості. Хлопчик помер, дівчаток відвезли до лікарні. Вони у важкому стані, – йдеться в повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальну справу.

Як повідомляє Telegram-канал Shot, постраждалі дівчата – студентки місцевого коледжу.

– Увечері відразу після куріння всім трьом стало зле. Вранці в квартирі їх знайшли без свідомості, – написано в чаті.

Напередодні одна з дівчат зняла для своїх соцмереж відео, на якому вона курить і наспівує слова з пісні: Я курю цілий день, поки мені не стане погано.

Незабаром її брат помре, а подруга впаде в кому.

Джерело: Mash

Теги
кома , Куріння , підлітки , Смерть
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