На сегодня в Украине насчитывается порядка 8 млн курильщиков или 23% населения страны. Это в подавляющем большинстве мужчины, средний возраст которых от 30 до 50 лет. Смогут ли они бросить пагубную привычку, если наше правительство уже завтра предельно ужесточит меры в отношении табакокурения?

Вряд ли, считает глава общественной организации Здоровые инициативы Наталья Торопова, поскольку самостоятельный отказ от курения, без поддерживающих программ и инновационных решений, не приносит эффективности. И добавляет: если ничего не предпринимать, то курильщики просто умрут раньше на 10-15 лет.

По ее словам, сегодня Украиной принят ряд положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. Некоторые из вписанных в нее запретительных антитабачных мер благополучно реализуются в социуме. К примеру, мы перестали курить в кафе и ресторанах, в других общественных местах, где раньше дымящаяся сигарета считалась нормой.

— Главный посыл всех этих мер направлен не на то, чтобы люди бросали курить – на это, увы, вряд ли стоит надеяться. Главное — чтобы не начинали, особенно дети и молодежь. А что происходит со взрослыми курильщиками, на этом никто не фокусируется, — отмечает эксперт.

По ее мнению, важность превентивных мер против курения молодого поколения не оспаривается. Но основные курильщики – это взрослые, и если им не помочь, то распространенность курения будет оставаться высокой еще долгие годы.

Сейчас в Украине выбрана стратегия, при которой количество курильщиков сокращается естественным образом, со старением и сокращением населения. Хотя можно было бы предпринять меры, чтобы спасти здоровье и жизни нынешних потребителей табака.

Согласно статистики, предоставленной ОО Здоровые инициативы, 70% опрошенных курильщиков пытаются самостоятельно расстаться с сигаретой. Правда, без особого успеха. Около 4% обращались за помощью медиков. Примерно 16% рассчитывали на спасительный эффект антиникотиновых пластырей, жевательных резинок и таблеток. Порядка 8% из двух зол выбрали меньшее – перешли на электронные сигареты.

Помимо фискальных усилий со стороны государства, огромное значение в деле антитабачной пропаганды играют медицинские работники, прежде всего врачи, уверен президент Фонда За мир без курения, бакалавр медицины и хирургии, бывший исполнительный директор ВОЗ по вопросам неинфекционных болезней и психического здоровья Дерек Ях.

— К примеру, Великобритания достигла удивительных успехов в борьбе с курением, потому тамошние врачи взяли на себя ответственность за просветительскую кампанию относительно того, какие табачные продукты являются наиболее опасными для здоровья и какие продукты менее вредны, — отметил он.

По словам главного экономиста по вопросам здравоохранения ОО Здоровые инициативы, представителя Международной Конфедерации Обществ защиты прав потребителей Дмитрия Янина, к минимизации губительных последствий курения табака следует подходить прежде всего с позиций медицины. При этом необходимо сделать максимально невыгодным курение классических сигарет, которые наносят основной вред курильщикам.

ПО его мнению, повышая акцизы на сигареты, государство не должно забывать о борьбе с контрабандой, которая в Украине взлетела в 2021 году до рекордных 16% и нивелирует все усилия по повышению акцизов и удорожанию табака, обеспечивая курильщиков дешевыми сигаретами.

Вместе с тем продукты меньшего вреда, признанные в западных странах таковыми после независимых исследований, должны быть более доступными для тех, кто пока не может побороть свою привычку курить.

Такой гибкий ценовой подход в свое время государственные институты использовали на рынке топлива, стимулируя высокими акцизами отказываться от низкооктанового бензина в пользу более экологически чистого.