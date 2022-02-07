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контузия
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Страшна не сама контузия, а ее последствия: в группе риска не только участники боевых действий

7 февраля 2022, 16:23 Виктория Яснопольская

Слово “контузия” у многих вызывает прямую ассоциацию с войной, с боевыми действиями, с последствиями взрывной воздушной волны. Но, как выяснилось, в группе риска немало и абсолютно “мирных” людей, которые могут получить контузию по ряду “бытовых”, невоенных причин.

Об этих причинах, а также о симптомах, последствиях и методах лечения контузии Фактам ICTV рассказала терапевт общей практики, семейный врач Людмила Сердюк.

Причины контузии

По словам Людмилы Сердюк, ключевым в определении контузии является слово “ушиб”. Речь идет о:

  • серьезной травме глаз с деформацией глазного дна
  • резком перепаде кровяного давления
  • закрытых черепно-мозговых травмах
  • резком перепаде внутричерепного давления
  • воспалительных процессах в головном мозге
  • воздушной взрывной волне
  • падении с большой высоты

Основные симптомы контузии

Как показывает медицинская статистика, в большей половине случаев у контузий  благополучный прогноз, при условии, что пациент строго придерживается рекомендаций врача.

Однако порядка 25-35% эпизодов контузий переходят в так называемый постконтузионный синдром. И здесь мы говорим о такой симптоматике, как:

  • хронические головные боли
  • проблемы со слухом, звон в ушах
  • повышенная утомляемость, общая слабость
  • нарушение координации движений
  • патологическая забывчивость
  • резкие перепады настроения: от выраженной агрессии до тяжелой депрессии
  • расстройства памяти
  • снижение способности сконцентрироваться на выполнении той или иной задачи
  • низкая толерантность к спиртному

Диагностика контузии

При подозрении на контузию вследствие одной из названных причин следует обратится за медицинской помощью к таким специалистам, как невропатолог и окулист.

Диагностика контузии выполняется:

  • офтальмоскопией
  • биомикроскопией
  • ультразвуковым исследованием
  • компьютерной томографией
  • гониоскопией
  • рентгеном
  • визометрией
  • тонометрией

Пациентами с контузией занимаются специалисты нескольких институтов НАН, расположенных в Киеве: нейрохирургии, отоларингологии, геронтологии, медицины труда. А также Институт неврологии и психиатрии в Харькове и Институт офтальмологии в Одессе.

Лечение контузии

Лечение пациентов с контузией проходит в стационарных условиях с применением медикаментозных и немедикаментозных методов.

Медикаментозное лечение предусматривает назначение антибиотиков, противовоспалительных и успокоительных препаратов. Также широко практикуются иммунная и витаминная терапии.

Пациенту с контузией рекомендуется полный покой, сеансы психотерапии, лечебная физкультура, при необходимости сеансы с логопедом.

В особо тяжелых случаях назначается оперативное лечение.

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Теги
Мозок , поради лікаря , Травма
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