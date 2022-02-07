Слово “контузия” у многих вызывает прямую ассоциацию с войной, с боевыми действиями, с последствиями взрывной воздушной волны. Но, как выяснилось, в группе риска немало и абсолютно “мирных” людей, которые могут получить контузию по ряду “бытовых”, невоенных причин.

Об этих причинах, а также о симптомах, последствиях и методах лечения контузии Фактам ICTV рассказала терапевт общей практики, семейный врач Людмила Сердюк.

Причины контузии По словам Людмилы Сердюк, ключевым в определении контузии является слово “ушиб”. Речь идет о: серьезной травме глаз с деформацией глазного дна

резком перепаде кровяного давления

закрытых черепно-мозговых травмах

резком перепаде внутричерепного давления

воспалительных процессах в головном мозге

воздушной взрывной волне

падении с большой высоты

Основные симптомы контузии Как показывает медицинская статистика, в большей половине случаев у контузий благополучный прогноз, при условии, что пациент строго придерживается рекомендаций врача. Однако порядка 25-35% эпизодов контузий переходят в так называемый постконтузионный синдром. И здесь мы говорим о такой симптоматике, как: хронические головные боли

проблемы со слухом, звон в ушах

повышенная утомляемость, общая слабость

нарушение координации движений

патологическая забывчивость

резкие перепады настроения: от выраженной агрессии до тяжелой депрессии

расстройства памяти

снижение способности сконцентрироваться на выполнении той или иной задачи

низкая толерантность к спиртному

Диагностика контузии При подозрении на контузию вследствие одной из названных причин следует обратится за медицинской помощью к таким специалистам, как невропатолог и окулист. Диагностика контузии выполняется: офтальмоскопией

биомикроскопией

ультразвуковым исследованием

компьютерной томографией

гониоскопией

рентгеном

визометрией

тонометрией Пациентами с контузией занимаются специалисты нескольких институтов НАН, расположенных в Киеве: нейрохирургии, отоларингологии, геронтологии, медицины труда. А также Институт неврологии и психиатрии в Харькове и Институт офтальмологии в Одессе.