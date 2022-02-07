Слово “контузия” у многих вызывает прямую ассоциацию с войной, с боевыми действиями, с последствиями взрывной воздушной волны. Но, как выяснилось, в группе риска немало и абсолютно “мирных” людей, которые могут получить контузию по ряду “бытовых”, невоенных причин.
Об этих причинах, а также о симптомах, последствиях и методах лечения контузии Фактам ICTV рассказала терапевт общей практики, семейный врач Людмила Сердюк.
Причины контузии
По словам Людмилы Сердюк, ключевым в определении контузии является слово “ушиб”. Речь идет о:
- серьезной травме глаз с деформацией глазного дна
- резком перепаде кровяного давления
- закрытых черепно-мозговых травмах
- резком перепаде внутричерепного давления
- воспалительных процессах в головном мозге
- воздушной взрывной волне
- падении с большой высоты
Основные симптомы контузии
Как показывает медицинская статистика, в большей половине случаев у контузий благополучный прогноз, при условии, что пациент строго придерживается рекомендаций врача.
Однако порядка 25-35% эпизодов контузий переходят в так называемый постконтузионный синдром. И здесь мы говорим о такой симптоматике, как:
- хронические головные боли
- проблемы со слухом, звон в ушах
- повышенная утомляемость, общая слабость
- нарушение координации движений
- патологическая забывчивость
- резкие перепады настроения: от выраженной агрессии до тяжелой депрессии
- расстройства памяти
- снижение способности сконцентрироваться на выполнении той или иной задачи
- низкая толерантность к спиртному
Диагностика контузии
При подозрении на контузию вследствие одной из названных причин следует обратится за медицинской помощью к таким специалистам, как невропатолог и окулист.
Диагностика контузии выполняется:
- офтальмоскопией
- биомикроскопией
- ультразвуковым исследованием
- компьютерной томографией
- гониоскопией
- рентгеном
- визометрией
- тонометрией
Пациентами с контузией занимаются специалисты нескольких институтов НАН, расположенных в Киеве: нейрохирургии, отоларингологии, геронтологии, медицины труда. А также Институт неврологии и психиатрии в Харькове и Институт офтальмологии в Одессе.
Лечение контузии
Лечение пациентов с контузией проходит в стационарных условиях с применением медикаментозных и немедикаментозных методов.
Медикаментозное лечение предусматривает назначение антибиотиков, противовоспалительных и успокоительных препаратов. Также широко практикуются иммунная и витаминная терапии.
Пациенту с контузией рекомендуется полный покой, сеансы психотерапии, лечебная физкультура, при необходимости сеансы с логопедом.
В особо тяжелых случаях назначается оперативное лечение.