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Страшна не сама контузія, а її наслідки: в групі ризику не тільки учасники бойових дій

7 Лютого 2022, 16:23 Вікторія Яснопольська

Слово “контузія” у багатьох викликає пряму асоціацію з війною, з бойовими діями, з наслідками вибухової повітряної хвилі. Але, як з’ясувалося, в групі ризику чимало і абсолютно “мирних” людей, які можуть дістати контузію через низку “побутових”, невійськових причин.

Про ці причини, а також про симптоми, наслідки та методи лікування контузії Фактам ICTV розповіла терапевт загальної практики, сімейний лікар Людмила Сердюк.

Причини контузії

За словами Людмили Сердюк, ключовим у визначенні контузії є слово “забій”. Йдеться про:

  • серйозну травму очей з деформацією очного дна
  • різкий перепад кров’яного тиску
  • закриті черепно-мозкові травми
  • різкий перепад внутрішньочерепного тиску
  • запальні процеси в головному мозку
  • повітряну вибухову хвилю
  • падіння з великої висоти

Основні симптоми контузії

Як свідчить медична статистика, понад половина випадків контузії має благополучні прогнози, за умови, що пацієнт суворо дотримується рекомендацій лікаря.

Однак близько 25-35% епізодів контузій переходять у так званий постконтузійний синдром. І тут ми говоримо про таку симптоматику, як:

  • хронічний головний біль
  • проблеми зі слухом, дзвін у вухах
  • підвищена втомлюваність, загальна слабкість
  • порушення координації рухів
  • патологічна забудькуватість
  • різкі перепади настрою: від вираженої агресії до важкої депресії
  • розлади пам’яті
  • зниження здатності сконцентруватися на виконанні того чи іншого завдання
  • низька толерантність до спиртного

Діагностика контузії

Якщо є підозра на контузію внаслідок однієї з названих причин, слід звернутися по  медичну допомогу до таких фахівців, як невропатолог і окуліст.

Діагностика контузії:

  • офтальмоскопія
  • біомікроскопія
  • ультразвукове дослідження
  • комп’ютерна томографія
  • гоніоскопія
  • рентген
  • візометрія
  • тонометрія

Пацієнтами з контузією займаються фахівці декількох інститутів НАН, розташованих у Києві: нейрохірургії, отоларингології, геронтології, медицини праці. А також Інститут неврології та психіатрії в Харкові та Інститут офтальмології в Одесі.

Лікування контузії

Лікування пацієнтів з контузією проходить у стаціонарних умовах із застосуванням медикаментозних і немедикаментозних методів.

Медикаментозне лікування передбачає призначення антибіотиків, протизапальних і заспокійливих препаратів. Також широко практикується імунна та вітамінна терапії.

Пацієнту з контузією рекомендується повний спокій, сеанси психотерапії, лікувальна фізкультура, якщо є показання – сеанси з логопедом.

В особливо важких випадках призначається оперативне лікування.

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Теги
Мозок , поради лікаря , Травма
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