Слово “контузія” у багатьох викликає пряму асоціацію з війною, з бойовими діями, з наслідками вибухової повітряної хвилі. Але, як з’ясувалося, в групі ризику чимало і абсолютно “мирних” людей, які можуть дістати контузію через низку “побутових”, невійськових причин.
Про ці причини, а також про симптоми, наслідки та методи лікування контузії Фактам ICTV розповіла терапевт загальної практики, сімейний лікар Людмила Сердюк.
Причини контузії
За словами Людмили Сердюк, ключовим у визначенні контузії є слово “забій”. Йдеться про:
- серйозну травму очей з деформацією очного дна
- різкий перепад кров’яного тиску
- закриті черепно-мозкові травми
- різкий перепад внутрішньочерепного тиску
- запальні процеси в головному мозку
- повітряну вибухову хвилю
- падіння з великої висоти
Основні симптоми контузії
Як свідчить медична статистика, понад половина випадків контузії має благополучні прогнози, за умови, що пацієнт суворо дотримується рекомендацій лікаря.
Однак близько 25-35% епізодів контузій переходять у так званий постконтузійний синдром. І тут ми говоримо про таку симптоматику, як:
- хронічний головний біль
- проблеми зі слухом, дзвін у вухах
- підвищена втомлюваність, загальна слабкість
- порушення координації рухів
- патологічна забудькуватість
- різкі перепади настрою: від вираженої агресії до важкої депресії
- розлади пам’яті
- зниження здатності сконцентруватися на виконанні того чи іншого завдання
- низька толерантність до спиртного
Діагностика контузії
Якщо є підозра на контузію внаслідок однієї з названих причин, слід звернутися по медичну допомогу до таких фахівців, як невропатолог і окуліст.
Діагностика контузії:
- офтальмоскопія
- біомікроскопія
- ультразвукове дослідження
- комп’ютерна томографія
- гоніоскопія
- рентген
- візометрія
- тонометрія
Пацієнтами з контузією займаються фахівці декількох інститутів НАН, розташованих у Києві: нейрохірургії, отоларингології, геронтології, медицини праці. А також Інститут неврології та психіатрії в Харкові та Інститут офтальмології в Одесі.
Лікування контузії
Лікування пацієнтів з контузією проходить у стаціонарних умовах із застосуванням медикаментозних і немедикаментозних методів.
Медикаментозне лікування передбачає призначення антибіотиків, протизапальних і заспокійливих препаратів. Також широко практикується імунна та вітамінна терапії.
Пацієнту з контузією рекомендується повний спокій, сеанси психотерапії, лікувальна фізкультура, якщо є показання – сеанси з логопедом.
В особливо важких випадках призначається оперативне лікування.