Слово “контузія” у багатьох викликає пряму асоціацію з війною, з бойовими діями, з наслідками вибухової повітряної хвилі. Але, як з’ясувалося, в групі ризику чимало і абсолютно “мирних” людей, які можуть дістати контузію через низку “побутових”, невійськових причин.

Про ці причини, а також про симптоми, наслідки та методи лікування контузії Фактам ICTV розповіла терапевт загальної практики, сімейний лікар Людмила Сердюк.

Причини контузії За словами Людмили Сердюк, ключовим у визначенні контузії є слово “забій”. Йдеться про: серйозну травму очей з деформацією очного дна

різкий перепад кров’яного тиску

закриті черепно-мозкові травми

різкий перепад внутрішньочерепного тиску

запальні процеси в головному мозку

повітряну вибухову хвилю

падіння з великої висоти

Основні симптоми контузії Як свідчить медична статистика, понад половина випадків контузії має благополучні прогнози, за умови, що пацієнт суворо дотримується рекомендацій лікаря. Однак близько 25-35% епізодів контузій переходять у так званий постконтузійний синдром. І тут ми говоримо про таку симптоматику, як: хронічний головний біль

проблеми зі слухом, дзвін у вухах

підвищена втомлюваність, загальна слабкість

порушення координації рухів

патологічна забудькуватість

різкі перепади настрою: від вираженої агресії до важкої депресії

розлади пам’яті

зниження здатності сконцентруватися на виконанні того чи іншого завдання

низька толерантність до спиртного

Діагностика контузії Якщо є підозра на контузію внаслідок однієї з названих причин, слід звернутися по медичну допомогу до таких фахівців, як невропатолог і окуліст. Діагностика контузії: офтальмоскопія

біомікроскопія

ультразвукове дослідження

комп’ютерна томографія

гоніоскопія

рентген

візометрія

тонометрія Пацієнтами з контузією займаються фахівці декількох інститутів НАН, розташованих у Києві: нейрохірургії, отоларингології, геронтології, медицини праці. А також Інститут неврології та психіатрії в Харкові та Інститут офтальмології в Одесі.