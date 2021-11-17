Осложнения геморроя

В венах наружных геморроидальных узлов часто образуются тромбы, в то же время кровь, которая в них поступает, не находит путей оттока, и как результат узел в несколько раз увеличивается в размерах, становится напряженным, резко болезненным. Так развивается тромбоз наружных геморроидальных узлов.

Во время внутреннего геморроя из-за увеличения вен в размерах, истончения их стенок и механической травматизации часто развиваются кровотечения.

Если оставить это без внимания, развивается анемия, которая проявляется повышенной утомляемостью, общей слабостью, упадком сил и даже потерей сознания.