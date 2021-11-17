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Сидячая работа и неправильное питание: почему возникает геморрой и как его вылечить

17 ноября 2021, 09:15 Ольга Тетеріна

Геморрой — заболевание, характерными признаками которого являются расширение, воспаление и тромбоз вен прямой кишки и заднего прохода с формированием патологически увеличенных геморроидальных узлов.

Это заболевание одинаково поражает мужчин и женщин. Согласно статистике, около 40-50% людей сталкиваются с геморроем в той или иной форме.

Врач-проктолог, уролог Андрей Кондратенко рассказал Фактам ICTV о том, почему возникает геморрой, как его обнаружить и можно ли вылечить это заболевание.

Причины возникновения

Под влиянием определенных факторов в анальном канале и нижней части прямой кишки происходит застой крови. Вены растягиваются, увеличиваются в размерах, их стенки утончаются, а геморроидальный узел состоит из венозных сплетений.

Факторы, которые провоцируют болезнь:

  • хронические запоры;
  • длительное сидение на унитазе;
  • ожирение;
  • сидячая работа, малоподвижный образ жизни;
  • болезни, протекающие с хроническим кашлем;
  • заболевания органов малого таза;
  • частое употребление острой и соленой пищи;
  • злоупотребление спиртными напитками;
  • беременность и роды;
  • чрезмерные физические нагрузки.

Симптомы геморроя

Основные симптомы геморроя:

  • выделение крови во время дефекации;
  • зуд и жжение в области анального отверстия;
  • ощущение инородного тела в заднем проходе;
  • боли во время опорожнения и после него;
  • ощущение неполного опорожнения после похода в туалет;
  • усиление болевых ощущений при ходьбе и сидении.

Геморрой может быть наружным и внутренним. Симптомы заболевания практически одинаковые, однако точный диагноз может поставить проктолог во время осмотра.

Осложнения геморроя

В венах наружных геморроидальных узлов часто образуются тромбы, в то же время кровь, которая в них поступает, не находит путей оттока, и как результат узел в несколько раз увеличивается в размерах, становится напряженным, резко болезненным. Так развивается тромбоз наружных геморроидальных узлов.

Во время внутреннего геморроя из-за увеличения вен в размерах, истончения их стенок и механической травматизации часто развиваются кровотечения.

Если оставить это без внимания, развивается анемия, которая проявляется повышенной утомляемостью, общей слабостью, упадком сил и даже потерей сознания.

Лечение геморроя

Если мы говорим о начальных стадиях геморроя, то он хорошо поддается медикаментозному лечению. В течение недели пациент принимает таблетки, пользуется свечами или мазями, и симптомы отступают.

— Но тут важно помнить, что сама проблема никуда не исчезает. И если не соблюдать рекомендованный режим, геморрой снова даст о себе знать, а через время ситуация ухудшится. На этих стадиях у пациента еще есть шанс изменить свой образ жизни и избежать операции, — говорит уролог.

Что касается запущенных стадий геморроя, то эти пациенты уже перепробовали все существующие мази, свечи, таблетки и даже советы народной медицины, но геморрой все равно болит, кровоточит и причиняет много неудобств.

На этих стадиях назначают хирургическое лечение. Благодаря современным технологиям 90% пациентов покидают клинику в течение трех часов. А еще несколько лет назад пациент после удаления геморроя мог провести в больнице около двух недель.

Профилактика геморроя

Предотвратить развитие геморроя помогут:

  • Ограничения: жареного, перченого, копченого, специй, алкоголя.
  • Преобладание в рационе клетчатки – овощи, каши (кроме рисовой), фрукты. Мясо, рыба нежирных сортов, формат приготовления – вареное, тушеное, запеченное.
  • Употребление достаточного количества жидкости (2-2, 5 л в день).
  • Ограничение времени “медитации” на унитазе пятью минутами.
  • Гигиена заднего прохода, подмывание или влажная туалетная бумага. Туалетной бумагой не пользоваться!
  • Активный образ жизни, особенно при сидячей работе.
  • Обращение к проктологу при первых признаках геморроя.

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