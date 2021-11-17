Геморой – захворювання, характерними ознаками якого є розширення, запалення і тромбоз вен прямої кишки та заднього проходу із формуванням патологічно збільшених гемороїдальних вузлів.
Це захворювання однаково вражає чоловіків та жінок. Згідно зі статистикою, близько 40-50% людей зіштовхуються з гемороєм у тій або іншій формі.
Лікар-проктолог, уролог Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV про те, чому виникає геморой, як його виявити та чи можна вилікувати це захворювання.
Причини виникнення
Під впливом певних факторів в анальному каналі та нижній частині прямої кишки відбувається застій крові. Вени розтягуються, збільшуються у розмірах, їхні стінки потоншуються, а гемороїдальний вузол складається з венозних сплетень.
Фактори, які провокують хворобу:
- хронічні закрепи;
- тривале сидіння на унітазі;
- ожиріння;
- сидяча робота, малорухливий спосіб життя;
- хвороби, що протікають із хронічним кашлем;
- захворювання органів малого таза;
- часте вживання гострої та солоної їжі;
- зловживання спиртними напоями;
- вагітність та пологи;
- надмірні фізичні навантаження.
Симптоми геморою
Основні симптоми геморою:
- виділення крові під час дефекації;
- свербіж та печіння в області анального отвору;
- відчуття стороннього тіла в задньому проході;
- болі під час випорожнення та опісля нього;
- відчуття неповного спорожнення після відвідування туалету;
- посилення больових відчуттів при ходьбі та сидінні.
Геморой ділиться на зовнішній та внутрішній. Симптоми захворювання практично однакові, однак точний діагноз може поставити проктолог під час огляду.
Ускладнення геморою
У венах зовнішніх гемороїдальних вузлів часто утворюються тромби, водночас кров, що в них надходить, не знаходить шляхів відтоку, і як результат вузол у кілька разів збільшується в розмірах, стає напруженим, різко болючим. Так розвивається тромбоз зовнішніх гемороїдальних вузлів.
Під час внутрішнього геморою через збільшення вен у розмірах, витончення їхніх стінок та механічну травматизацію часто розвиваються кровотечі.
Якщо лишити це поза увагою, розвивається анемія, яка проявляється підвищеною втомлюваністю, загальною слабкістю, занепадом сил і навіть втратою свідомості.
Лікування геморою
Якщо ми говоримо про початкові стадії геморою, то він добре піддається медикаментозному лікуванню. Протягом тижня пацієнт приймає таблетки, користується свічками чи мазями, і симптоми відступають.
– Але тут важливо пам’ятати, що сама проблема нікуди не зникає, і якщо не дотримуватися рекомендованого режиму, геморой знову дасть про себе знати, а через якийсь час ситуація погіршиться. На цих стадіях у пацієнта ще є шанс змінити свій спосіб життя та уникнути операції, – каже уролог.
Що стосується запущених стадій геморою, то ці пацієнти вже перепробували всі наявні мазі, свічки, таблетки і навіть поради народної медицини, але геморой все одно болить, кровить і завдає багато незручностей.
На цих стадіях призначають хірургічне лікування. Завдяки сучасним технологіям 90% пацієнтів залишають клініку протягом трьох годин. А ще кілька років тому пацієнт після видалення геморою міг провести у лікарні близько двох тижнів.
Профілактика геморою
Запобігти розвитку геморою допоможе:
- Обмеження: смаженого, перченого, копченого, спецій, алкоголю.
- Переважання в раціоні клітковини – овочі, каші (окрім рисової), фрукти. М’ясо, риба нежирних сортів, формат приготування – варене, тушковане, запечене.
- Вживання достатньої кількості рідини (2-2,5 л на день).
- Обмеження часу “медитації” на унітазі п’ятьма хвилинами.
- Гігієна заднього проходу, підмивання або вологий туалетний папір. Туалетним папером не користуватись!
- Активний спосіб життя, особливо при сидячій роботі.
- Звернення до проктолога за появи перших ознак геморою.