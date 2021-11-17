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Сидяча робота та неправильне харчування: чому виникає геморой та як його вилікувати

17 Листопада 2021, 09:15 Ольга Тетеріна

Геморой – захворювання, характерними ознаками якого є розширення, запалення і тромбоз вен прямої кишки та заднього проходу із формуванням патологічно збільшених гемороїдальних вузлів.

Це захворювання однаково вражає чоловіків та жінок. Згідно зі статистикою, близько 40-50% людей зіштовхуються з гемороєм у тій або іншій формі. 

Лікар-проктолог, уролог Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV про те, чому виникає геморой, як його виявити та чи можна вилікувати це захворювання.

 

Причини виникнення

Під впливом певних факторів в анальному каналі та нижній частині прямої кишки відбувається застій крові. Вени розтягуються, збільшуються у розмірах, їхні стінки потоншуються, а гемороїдальний вузол складається з венозних сплетень.

Фактори, які провокують хворобу:

  • хронічні закрепи;
  • тривале сидіння на унітазі;
  • ожиріння;
  • сидяча робота, малорухливий спосіб життя;
  • хвороби, що протікають із хронічним кашлем;
  • захворювання органів малого таза;
  • часте вживання гострої та солоної їжі;
  • зловживання спиртними напоями;
  • вагітність та пологи;
  • надмірні фізичні навантаження.

Симптоми геморою

Основні симптоми геморою:

  • виділення крові під час дефекації;
  • свербіж та печіння в області анального отвору;
  • відчуття стороннього тіла в задньому проході;
  • болі під час випорожнення та опісля нього;
  • відчуття неповного спорожнення після відвідування туалету;
  • посилення больових відчуттів при ходьбі та сидінні. 

Геморой ділиться на зовнішній та внутрішній. Симптоми захворювання практично однакові, однак точний діагноз може поставити проктолог під час огляду.

Ускладнення геморою

У венах зовнішніх гемороїдальних вузлів часто утворюються тромби, водночас кров, що в них надходить, не знаходить шляхів відтоку, і як результат вузол у кілька разів збільшується в розмірах, стає напруженим, різко болючим. Так розвивається тромбоз зовнішніх гемороїдальних вузлів.

Під час внутрішнього геморою через збільшення вен у розмірах, витончення їхніх стінок та механічну травматизацію часто розвиваються кровотечі.

Якщо лишити це поза увагою, розвивається анемія, яка проявляється підвищеною втомлюваністю, загальною слабкістю, занепадом сил і навіть втратою свідомості.

Лікування геморою

Якщо ми говоримо про початкові стадії геморою, то він добре піддається медикаментозному лікуванню. Протягом тижня пацієнт приймає таблетки, користується свічками чи мазями, і симптоми відступають.

– Але тут важливо пам’ятати, що сама проблема нікуди не зникає, і якщо не дотримуватися рекомендованого режиму, геморой знову дасть про себе знати, а через якийсь час ситуація погіршиться. На цих стадіях у пацієнта ще є шанс змінити свій спосіб життя та уникнути операції, – каже уролог.

Що стосується запущених стадій геморою, то ці пацієнти вже перепробували всі наявні мазі, свічки, таблетки і навіть поради народної медицини, але геморой все одно болить, кровить і завдає багато незручностей.

На цих стадіях призначають хірургічне лікування. Завдяки сучасним технологіям 90% пацієнтів залишають клініку протягом трьох годин. А ще кілька років тому пацієнт після видалення геморою міг провести у лікарні близько двох тижнів.

Профілактика геморою

Запобігти розвитку геморою допоможе:

  • Обмеження: смаженого, перченого, копченого, спецій, алкоголю.
  • Переважання в раціоні клітковини – овочі, каші (окрім рисової), фрукти. М’ясо, риба нежирних сортів, формат приготування – варене, тушковане, запечене.
  • Вживання достатньої кількості рідини (2-2,5 л на день).
  • Обмеження часу “медитації” на унітазі п’ятьма хвилинами.
  • Гігієна заднього проходу, підмивання або вологий туалетний папір. Туалетним папером не користуватись! 
  • Активний спосіб життя, особливо при сидячій роботі.
  • Звернення до проктолога за появи перших ознак геморою.

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