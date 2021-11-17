Геморой – захворювання, характерними ознаками якого є розширення, запалення і тромбоз вен прямої кишки та заднього проходу із формуванням патологічно збільшених гемороїдальних вузлів.

Це захворювання однаково вражає чоловіків та жінок. Згідно зі статистикою, близько 40-50% людей зіштовхуються з гемороєм у тій або іншій формі.

Лікар-проктолог, уролог Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV про те, чому виникає геморой, як його виявити та чи можна вилікувати це захворювання.

Причини виникнення Під впливом певних факторів в анальному каналі та нижній частині прямої кишки відбувається застій крові. Вени розтягуються, збільшуються у розмірах, їхні стінки потоншуються, а гемороїдальний вузол складається з венозних сплетень. Фактори, які провокують хворобу: хронічні закрепи;

тривале сидіння на унітазі;

ожиріння;

сидяча робота, малорухливий спосіб життя;

хвороби, що протікають із хронічним кашлем;

захворювання органів малого таза ;

часте вживання гострої та солоної їжі;

зловживання спиртними напоями ;

вагітність та пологи ;

надмірні фізичні навантаження.

Симптоми геморою Основні симптоми геморою: виділення крові під час дефекації;

свербіж та печіння в області анального отвору;

відчуття стороннього тіла в задньому проході;

болі під час випорожнення та опісля нього;

відчуття неповного спорожнення після відвідування туалету;

посилення больових відчуттів при ходьбі та сидінні. Геморой ділиться на зовнішній та внутрішній. Симптоми захворювання практично однакові, однак точний діагноз може поставити проктолог під час огляду.

Ускладнення геморою У венах зовнішніх гемороїдальних вузлів часто утворюються тромби, водночас кров, що в них надходить, не знаходить шляхів відтоку, і як результат вузол у кілька разів збільшується в розмірах, стає напруженим, різко болючим. Так розвивається тромбоз зовнішніх гемороїдальних вузлів. Під час внутрішнього геморою через збільшення вен у розмірах, витончення їхніх стінок та механічну травматизацію часто розвиваються кровотечі. Якщо лишити це поза увагою, розвивається анемія, яка проявляється підвищеною втомлюваністю, загальною слабкістю, занепадом сил і навіть втратою свідомості.

Лікування геморою Якщо ми говоримо про початкові стадії геморою, то він добре піддається медикаментозному лікуванню. Протягом тижня пацієнт приймає таблетки, користується свічками чи мазями, і симптоми відступають. – Але тут важливо пам’ятати, що сама проблема нікуди не зникає, і якщо не дотримуватися рекомендованого режиму, геморой знову дасть про себе знати, а через якийсь час ситуація погіршиться. На цих стадіях у пацієнта ще є шанс змінити свій спосіб життя та уникнути операції, – каже уролог. Що стосується запущених стадій геморою, то ці пацієнти вже перепробували всі наявні мазі, свічки, таблетки і навіть поради народної медицини, але геморой все одно болить, кровить і завдає багато незручностей. На цих стадіях призначають хірургічне лікування. Завдяки сучасним технологіям 90% пацієнтів залишають клініку протягом трьох годин. А ще кілька років тому пацієнт після видалення геморою міг провести у лікарні близько двох тижнів.