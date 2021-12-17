Наука о сухости глаз в последние годы быстро продвинулась вперед, как и общее понимание этого состояния. По мере того, как началась пандемия, исследователи столкнулись с двумя новыми переменными: значительный рост использования цифровых экранов и изменение воздушного потока из-за ношения масок.

В большей части мира на горизонте маячит более холодная погода, добавляя сезонный третий удар к растущей проблеме.

Хорошая новость в том, что людям не нужно молча страдать. Если вы знаете причины сухости глаз и способы преодоления этого симптома, повседневный комфорт вновь будет в пределах досягаемости.

Что такое болезнь сухого глаза

Офтальмологи сообщают, что чаще наблюдают пациентов с раздраженными, горящими, будто присыпанными песком глазами. Эти симптомы очень распространены. Их можно диагностировать как болезнь сухого глаза, от которой страдает до 75% населения.

Болезнь сухого глаза имеет множество причин, и эффективное ее устранение требует внимания ко многим аспектам здоровья глаз, общего состояния здоровья и окружающей среды.

Для начала врач-офтальмолог должен убедиться, что веки и ресницы здоровы, что железы век выделяют жир, чтобы было достаточно слез для увлажнения глаза, чтобы глаза оставались влажными.

Также важно учитывать состояние здоровья и лекарства, которые могут способствовать сушке глазной поверхности.

Фактор холода

По мере того, как воздух становится менее влажным, симптомы сухого глаза усиливаются. В самые холодные дни зимы слезная пленка испаряется намного быстрее, и поверхность глаз становится более сухой, чем обычно.

Эту сезонную проблему поможет решить использование увлажнителей и очистителей воздуха. А также будет очень полезен оптимальный питьевой режим для поддержания необходимого уровня гидратации.

Фактор цифровых устройств

Пандемия Covid-19 вынудила многих людей работать и учиться удаленно, проводя больше времени за цифровыми устройствами. При просмотре экрана ощущение сухости обусловлено изменением характера мигания.

Самый простой совет — чаще делать перерывы. Следуйте правилу 20-20-20. То есть каждые 20 минут смотрите на что-то на расстоянии 20 см в течение 20 секунд. Это помогает снизить нагрузку на глаза при работе с цифровыми устройствами.

Фактор ношения маски

Поскольку ношение маски в помещении по-прежнему является обязательным или рекомендованным для уменьшения распространения Covid-19, это также привело к тому, что некоторые люди заметили усиление ощущения сухости глаз.

Сухой глаз возникает из-за того, что выдыхаемый воздух выходит через верхнее отверстие маски и проходит по поверхности глаз, заставляя слезы испаряться еще быстрее.

В этом случае поможет средство, похоже на предотвращение запотевания очков при ношении маски: используйте медицинскую ленту, чтобы закрыть верхнюю часть маски и предотвратить попадание туда воздуха.

И помните. Состояние сухого глаза реально, оно более распространено, чем когда-либо, и с ним можно справиться. Понимание ваших возможностей поможет вам добиться комфортных и здоровых глаз не только в холодные месяцы, но и круглый год.