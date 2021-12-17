Наука про сухість очей в останні роки швидко просунулася вперед, як і загальне розуміння цього стану. Коли почалася пандемія, дослідники зіткнулися з двома новими змінними: значне зростання використання цифрових екранів і зміна повітряного потоку через носіння масок.

У більшій частині світу на горизонті маячить більш холодна погода, додаючи сезонний третій удар до зростаючої проблеми.

Хороша новина в тому, що людям не потрібно мовчки страждати. Якщо ви знаєте причини сухості очей і способи подолання цього симптому, повсякденний комфорт знову буде в межах досяжності.

Що таке хвороба сухого ока

Офтальмологи повідомляють, що все частіше спостерігають пацієнтів з роздратованими, палаючими, ніби присипаними піском очима. Ці симптоми дуже поширені. Їх можна діагностувати як хворобу сухого ока, на яку страждає до 75% населення.

Хвороба сухого ока має безліч причин, і ефективне її усунення вимагає уваги до багатьох аспектів здоров’я очей, загального стану здоров’я і навколишнього середовища.

Для початку лікар-офтальмолог повинен переконатися, що повіки і вії здорові, що залози повік виділяють жир, щоб було достатньо сліз для зволоження очей, щоб очі залишалися вологими.

Також важливо враховувати стан здоров’я і ліки, які можуть сприяти сушінню очної поверхні.

Фактор холоду

У міру того, як повітря стає менш вологим, симптоми сухого ока посилюються. У найхолодніші дні зими слізна плівка випаровується набагато швидше, і поверхня очей стає сухішою, ніж зазвичай.

Цю сезонну проблему допоможе вирішити використання зволожувачів і очищувачів повітря. А також буде дуже корисний оптимальний питний режим для підтримки необхідного рівня гідратації.

Фактор цифрових пристроїв

Пандемія Covid-19 змусила багатьох людей працювати і вчитися віддалено, проводячи більше часу за цифровими пристроями. При перегляді екрану відчуття сухості обумовлено зміною характеру миготіння.

Найпростіший порада – частіше робити перерви. Дотримуйтесь правила 20-20-20. Тобто кожні 20 хвилин дивіться на щось на відстані 20 см протягом 20 секунд. Це допомагає знизити навантаження на очі при роботі з цифровими пристроями.

Фактор носіння маски

Оскільки носіння маски в приміщенні все ще є обов’язковим або рекомендованим для зменшення поширення Covid-19, це також призвело до того, що деякі люди помітили посилення відчуття сухості очей.

Сухе око виникає через те, що повітря, яке видихається, виходить через верхній отвір маски і проходить по поверхні очей, змушуючи сльози випаровуватися ще швидше.

У цьому випадку допоможе засіб, схожий на запобігання запотіванню окулярів при носінні маски: використовуйте медичну стрічку, щоб закрити верхню частину маски і запобігти потраплянню туди повітря.

І пам’ятайте. Стан сухого ока реальний, він більш поширений, ніж будь-коли, і з ним можна впоратися. Розуміння ваших можливостей допоможе вам досягти комфортних і здорових очей не тільки в холодні місяці, але і цілий рік.