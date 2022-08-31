Есть три основных симптома, которые могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях сердца.

Первое, что должно насторожить – это интенсивная жгучая и давящая боль в сердце. Второй, не менее важный фактор – одышка, которая связана с физической нагрузкой. Это ощущение недостатка воздуха при частом дыхании во время привычных физических нагрузок, которые человек переносил нормально. Это может свидетельствовать о том, что возникла какая-то проблема, связанная с болезнью сердца.

— Еще одна причина пойти к врачу – ощущение нарушения ритма сердца: паузы в его работе или неравномерности сердцебиения, если сердцебиение с большой частотой сердечных сокращений, или наоборот, с очень малой. То есть менее 50 и более сотни ударов в минуту, — разъясняет руководитель кардиоцентра Волынской областной клинической больницы Сергей Саламатин.

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По словам врача, это может свидетельствовать о заболевании с нарушением ритма сердца – аритмии. Если при изменении положения тела или при резком движении сердцебиение стремительно растет и сердце бьется с большой частотой, это может быть синусовая тахикардия.

Это доброкачественное ускорение сердечной деятельности вследствие определенного фактора, когда срабатывает рефлекс и дает сигнал вегетативной нервной системе. Тогда она кратковременно подгоняет человеку работу сердца, затем она так же резко останавливается и работает в обычном режиме.

Совершенно точно это можно определить, сделав электрокардиограмму. Она и покажет все нарушения ритма сердца.

Но если частота сердечных сокращений свыше 120 в минуту – это уже для человека тревожный звоночек, что может свидетельствовать о приступообразной аритмии. Определить этот диагноз сложно, диагностика порой занимает месяцы. Но если пульс больше сотни, человеку точно нужно обратиться к кардиологу и обследовать сердце.

Еще одна причина обратиться к врачу – возрастной фактор, один из основных. Определить свой так называемый сердечно-сосудистый риск женщинам нужно в 50 лет, мужчинам – в 40. Ведь существует прямая связь сердечных недугов с возрастом.

— Есть гендерная особенность – до 50 лет сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще страдают мужчины, после 50 – женщины. Это происходит из-за изменений в женском организме в этом возрасте – а именно, менопаузы и связанных с этим метаболических нарушений, то есть обмена веществ. До 50 лет мужчины в лидерах сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказывает врач.

По словам кардиолога, довольно часто такое случается, что молодой человек с виду будто бы физически здоров, а затем происходит какое-то событие, и это может спровоцировать даже внезапную смерть.

Среди факторов риска – повышенное артериальное давление, курение и нарушение обмена холестерина. И чем больше их у человека – тем выше риск. На этом как раз и построена оценка сердечно-сосудистого риска. А еще наследственность, избыточный вес, гиподинамия, особенно у мужчин определенного возраста – они мало двигаются, имеют вредные привычки, и все скапливается.

– А половина инфарктов происходит у вроде бы здоровых, на первый взгляд, людей. Все эти факторы риска срабатывают в организме таким образом, что приводят к атеросклерозу, то есть образованию бляшек в коронарных сосудах. И затем в один момент эта бляшка может перейти в нестабильное состояние, в месте ее образования может образоваться тромб и развивается инфаркт миокарда, — объясняет Сергей Саламатин.

Поэтому, чтобы обследовать свое сердце и узнать, присутствуют ли факторы риска у человека, который раньше на боль в сердце и не жаловался, в этом возрасте следует посетить врача. Сначала можно и к семейному, имеющему для этого все необходимые инструменты.

Медики предоставят рекомендации, как скорректировать жизнь человека, чтобы предотвратить в будущем серьезные заболевания, в частности инфаркт или инсульт. Оценка такого риска очень важна. Это сейчас основа профилактической превентивной медицины. Так как сердечно-сосудистые заболевания – наиболее распространенные, провоцируют угрожающе острые состояния и чаще всего становятся причиной смерти.

— Цель профилактики в целом — предотвратить такие острые сердечные заболевания. А оценка рисков поможет их снизить. На это как раз направлена ​​медицинская реформа – нацелить семейного врача не просто на рутинную работу, а на те заболевания, которые несут для человека большие риски, оценивать эти факторы и принять меры, чтобы их уменьшить. И заболеваемость, и смертность населения, иными словами – оздоровить нацию, – подчеркивает кардиолог.

По словам Сергея Саламатина, сейчас сложно об этом говорить, осознавая, что происходит в нашей стране, но стоит. Так как сердечные недуги никуда не делись. Пациенты, имеющие хронические заболевания, не обращались вовремя, когда боялись, что, например, придут в больницу и подхватят коронавирус.

Как результат, обращались поздно, и последствия сердечно-сосудистых заболеваний были гораздо хуже для них, чем страх заболеть коронавирусом.

Похожая ситуация и сейчас. В первые месяцы войны к медикам обращалось мало людей. Ведь переживали за другое, не обращали внимания на здоровье и хронические недуги. А тем более — у тех людей, которые пострадали в результате российской агрессии, потеряв жилье или близких, возросли факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Человек не имел возможности своевременно обратиться за медицинской услугой или не имел доступа к медикаментам, которые нужно постоянно принимать при определенных хронических заболеваниях. И это все впоследствии глобально найдет свой негативный отпечаток на здоровье, на средней продолжительности жизни очень большой части населения.

Чтобы уберечь свое сердце от серьезных заболеваний, медики советуют людям помогать ему — избавиться от вредных привычек, правильно питаться и заниматься физическими упражнениями, спортом, много двигаться. Все это простые правила, которые обеспечат нормальную работу этого органа. Впрочем, если заметили у себя хоть какой-нибудь из перечисленных симптомов – стоит немедля обращаться к специалистам.