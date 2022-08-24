Очень часто люди воспринимают спазмы в левой части грудной клетки как боли в сердце. С одной стороны, понятно, что существует определенная боязнь, ведь основные и наиболее опасные заболевания связаны с сердцем, и люди воспринимают это как боль в сердце. Как же понять, что болит именно сердце?

На самом деле, боль в грудной клетке могут провоцировать многие другие внутренние органы, заболевание которых может напоминать и боль в сердце. Это и легкие, и пищевод, и грудные мышцы. И нервы, в частности межреберные. То есть целый ряд заболеваний может давать болевой синдром, и это может восприниматься как боль в сердце. Точно диагностировать, что болит, может только врач. А вот что может насторожить человека или потенциального пациента – это в первую очередь связь этой боли с физической или эмоциональной нагрузкой.

— Если боль возникает в пик нагрузки – это может свидетельствовать о каком-то заболевании сердца. И наиболее распространенное и опасное заболевание – ишемическая болезнь сердца, – рассказал Фактам ICTV руководитель кардиоцентра Волынской областной клинической больницы Сергей Саламатин.

По словам врача, ишемическая болезнь сердца связана с сужением сердечных артерий, которая приводит к ухудшению кровоснабжения сердечной мышцы и проявляется рядом клинических состояний: острых – таких как инфаркт миокарда, и хронических состояний – таких как стенокардия. И связь с физической нагрузкой — здесь ключевой момент.

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Часто боли в сердце путают с межреберной невралгией, потому что при этом человек тоже чувствует спазмы в грудной клетке и в области сердца.

Поэтому следует обратить внимание на характер боли. Если она продолжается в течение дня, обостряется с изменением положения тела, при поворотах, вдохе или выдохе, при чихании или кашле, то вероятность того, что это болит само сердце, минимальна.

При межреберной невралгии, как правило, болит между ребрами, в грудном отделе позвоночника, между лопатками. Это преимущественно простреливающие боли, что и отличает их от боли в сердце. Эти спазмы подвергаются обезболиванию нестероидными противовоспалительными средствами.

Однако, если боль кратковременная, длится несколько минут, а в области сердца жжет и давит, особенно во время или после физической нагрузки, это, скорее всего, свидетельствует об определенных сердечных заболеваниях, которые есть у человека.

Отдельная ситуация – это развитие такой опасной болезни, как инфаркт миокарда. Если кратковременные жгучие и давящие боли в области сердца не прекращаются, не реагируют на уменьшение физических нагрузок, на привычные лекарства, которые принимают, чтобы обезболить спазмы, а сопровождаются одышкой, чрезмерной потливостью, общей слабостью, то такая ситуация может свидетельствовать о возможных рисках возникновения. Тогда следует немедленно вызвать скорую помощь.

— Если минут 10-15 такая боль не проходит, то стоит вызвать скорую. Ведь, по статистике, половина случаев инфаркта миокарда возникает у тех людей, которые до этого вроде и не болели, и не обращали внимания на кратковременную боль в сердце, редко обследовались, но имели ряд факторов риска, о которых часто говорят медики, впрочем, человек редко на это обращает внимание. Это повышенное давление, курение, повышенный уровень холестерина и наследственность, – перечислил кардиолог.

Если вы заметили у себя симптомы именно сердечной боли, следует не медля обратиться к врачу. Это может быть семейный врач или кардиолог. Но заниматься самолечением и принимать лекарства по своему усмотрению медики не советуют. Это ведь не только не поможет, а навредит. Ибо для того чтобы эффективно помочь себе медпрепаратами, нужно хорошо знать причину боли. Которые могут быть разными.

— Например, у человека может быть боль в грудной клетке, связанная с патологией пищевода, образованием эрозий например, и это болит. А человек может воспринимать это как боль, которая снимается так называемыми нестероидными противовоспалительными средствами, например анальгином, парацетамолом. А это лекарство может только усугубить ситуацию и нанести вред. Поэтому без назначений врача делать этого нельзя, — предостерегает кардиолог.

Одним из самых серьезных факторов риска развития заболеваемости сердца врач называет повышенное артериальное давление. Многие люди, зная о том, что у них повышенное давление, не принимают никаких мер, чтобы его снизить. А это очень мощный фактор сердечно-сосудистого риска, что может иметь очень негативные последствия.

А вот снижение артериального давления благодаря своевременному лечению медиков уменьшает риск инфаркта, инсульта и других осложнений. Поэтому игнорировать проблемы с сердцем ни в коем случае нельзя.