Дуже часто люди сприймають спазми в лівій частині грудної клітини як біль у серці. З одного боку, зрозуміло, що існує певний острах, адже основні й найбільш небезпечні захворювання пов’язані з серцем, і люди сприймають це саме як біль у серці. Як же зрозуміти, що болить саме серце?

Насправді, біль у грудній клітині можуть провокувати багато інших внутрішніх органів, захворювання яких може нагадувати і біль в серці. Це і легені, і стравохід, і грудні м’язи. Та й нерви, зокрема міжреберні. Тобто ціла низка захворювань може давати больовий синдром, і це може сприйматися як біль в серці. Точно діагностувати, що саме болить, може лише лікар. А от що може насторожити людину або потенційного пацієнта – це передусім зв’язок цього болю з фізичним або емоційним навантаженням.

– Якщо біль виникає у пік навантаження – це може свідчити про якесь захворювання саме серця. І найбільш поширене і небезпечне захворювання – це ішемічна хвороба серця, – розповів Фактам ICTV керівник кардіоцентру Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін.

За словами лікаря, ішемічна хвороба серця пов’язана зі звуженням серцевих артерій, яке призводить до погіршення кровопостачання серцевого м’яза і проявляється низкою клінічних станів: гострих – таких як інфаркт міокарда, і хронічних станів – таких як стенокардія. І зв’язок з фізичним навантаженням тут – ключовий момент.

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Часто біль у серці плутають із міжреберною невралгією, бо при цьому людина теж відчуває спазми у грудній клітці та в області серця.

Тому варто звернути увагу на характер болю. Якщо він триває впродовж дня, загострюється зі зміною положення тіла, при поворотах, вдиху чи видиху, при чханні чи кашлянні, то ймовірність того, що це болить саме серце, мінімальна.

При міжреберній невралгії, як правило, болить між ребрами, в грудному відділі хребта, між лопатками. Це переважно прострілюючі болі, що й відрізняє їх від болю в серці. Ці спазми піддаються знеболенню нестероїдними протизапальними засобами.

Однак, якщо біль короткочасний, триває декілька хвилин, а в області серця пече та тисне, особливо під час чи після фізичного навантаження, це, найімовірніше, свідчить про певні серцеві захворювання, які є в людини.

Окрема ситуація – розвиток такої небезпечної хвороби, як інфаркт міокарда. Якщо короткочасні пекучі та тиснучі болі в області серця не припиняються, не реагують на зменшення фізичних навантажень, на звичні ліки, які приймають, аби знеболити спазми, а супроводжуються задишкою, надмірною пітливістю, загальною слабкістю, така ситуація може свідчити про можливі ризики виникнення інфаркту міокарда. Тоді слід негайно викликати швидку допомогу.

– Якщо хвилин 10-15 такий біль не проходить, варто викликати швидку. Адже, за статистикою, половина випадків інфаркту міокарда виникає в тих людей, які до цього ніби не хворіли і не звертали увагу на короткочасний біль в серці, рідко обстежувалися, але натомість мали кілька факторів ризику, про які часто говорять медики, втім, людина рідко на це звертала увагу. Це підвищений тиск, куріння, підвищений рівень холестерину і спадковість, – перерахував кардіолог.

Якщо ви помітили у себе симптоми саме серцевого болю, не зволікайте та зверніться до лікаря. Це може бути сімейний лікар або ж кардіолог. Та займатися самолікуванням і вживати ліки на свій розсуд медики не радять. Адже це не лише не допоможе, а нашкодить. Бо для того, щоб ефективно допомогти собі медпрепаратами, треба добре знати причину болю. Які можуть бути різними.

– Наприклад, в людини може бути біль в грудній клітці, пов’язаний з патологією стравоходу, утворенням ерозій, приміром, і це болить. А людина може сприймати це як біль, який знімається так званими нестероїдними протизапальними засобами, наприклад анальгіном, парацетамолом. А ці ліки можуть лише погіршити ситуацію і завдати шкоди. Тому без призначень лікаря робити цього не можна, – застерігає кардіолог.

Одним із найсерйозніших факторів ризику розвитку захворювань серця лікар називає підвищений артеріальний тиск. Багато людей, знаючи про те, що у них підвищений тиск, не вдаються до жодних заходів, аби його знизити. І це дуже потужний фактор серцево-судинного ризику, що може мати дуже негативні наслідки.

А от зниження артеріального тиску завдяки вчасному лікуванню медиків зменшує ризик інфаркту, інсульту та інших ускладнень. Тому ігнорувати проблеми із серцем в жодному разі не можна.