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Консультация

Длятся несколько минут: семь кратковременных симптомов микроинсульта

4 декабря 2022, 15:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
інсульт
Источник: Depositphotos

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) рассказали о семи симптомах микроинсульта, которые обычно длятся всего несколько минут и могут быть признаком того, что вскоре произойдет еще один гораздо более тяжелый инсульт.

По словам экспертов, инсульт является четвертой по значимости причиной смерти в Великобритании. Это происходит, когда приток крови к мозгу прекращается, в результате чего части мозга начинают умирать. 

— Микроинсульт получил медицинское название транзиторной ишемической атаки (ТИА). Это связано с временным отсутствием кровоснабжения мозга. Обычно симптомы длятся всего несколько минут, а затем полностью исчезают, — заявляет NHS.

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И призывает, сразу же связаться со своим лечащим врачом, чтобы не допустить гораздо более тяжелые последствия.

Семь симптомов микроинсульта:

  • опущение лица на одну сторону и невозможность улыбаться;
  • из-за онемения невозможно поднять руку;
  • невнятная речь;
  • изменение чувствительности в руке или ноге;
  • изменение чувствительности части тела (пренебрежение);
  • потеря координации;
  • потеря зрения.

— Незамедлительное обследование и лечение, по возможности, в течение нескольких минут после ТИА, может снизить вероятность инсульта, — настаивают специалисты.

По их словам, большинству пациентов с ТИА не требуется госпитализация, они могут проходить обследование и лечение в амбулаторных условиях.

Источник: Express

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