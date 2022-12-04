Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) рассказали о семи симптомах микроинсульта, которые обычно длятся всего несколько минут и могут быть признаком того, что вскоре произойдет еще один гораздо более тяжелый инсульт.

По словам экспертов, инсульт является четвертой по значимости причиной смерти в Великобритании. Это происходит, когда приток крови к мозгу прекращается, в результате чего части мозга начинают умирать.

— Микроинсульт получил медицинское название транзиторной ишемической атаки (ТИА). Это связано с временным отсутствием кровоснабжения мозга. Обычно симптомы длятся всего несколько минут, а затем полностью исчезают, — заявляет NHS.

Сейчас смотрят

И призывает, сразу же связаться со своим лечащим врачом, чтобы не допустить гораздо более тяжелые последствия.

Семь симптомов микроинсульта:

опущение лица на одну сторону и невозможность улыбаться;

из-за онемения невозможно поднять руку;

невнятная речь;

изменение чувствительности в руке или ноге;

изменение чувствительности части тела (пренебрежение);

потеря координации;

потеря зрения.

— Незамедлительное обследование и лечение, по возможности, в течение нескольких минут после ТИА, может снизить вероятность инсульта, — настаивают специалисты.

По их словам, большинству пациентов с ТИА не требуется госпитализация, они могут проходить обследование и лечение в амбулаторных условиях.

Источник: Express