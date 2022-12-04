Експерти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) розповіли про сім симптомів мікроінсульту, які зазвичай тривають лише кілька хвилин і можуть бути ознакою того, що незабаром відбудеться ще один набагато більш важкий інсульт.

За словами експертів, інсульт є четвертою за значимістю причиною смерті у Великій Британії. Це відбувається, коли приплив крові до мозку припиняється, внаслідок чого частини мозку починають гинути.

– Мікроінсульт отримав медичну назву транзиторної ішемічної атаки (ТІА). Це пов’язано з тимчасовою відсутністю кровопостачання мозку. Зазвичай симптоми тривають лише кілька хвилин, а потім повністю зникають, – заявляє NHS.

І закликає, відразу ж зв’язатися зі своїм лікарем, щоб не допустити набагато більш важкі наслідки.

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Сім симптомів мікроінсульту:

опущення обличчя на одну сторону і неможливість посміхатися;

через оніміння неможливо підняти руку;

невиразна мова;

зміна чутливості в руці або нозі;

зміна чутливості частини тіла (нехтування);

втрата координації;

втрата зору.

– Негайне обстеження і лікування, по можливості, протягом декількох хвилин після ТІА, може знизити ймовірність інсульту, – наполягають фахівці.

За їхніми словами, більшості пацієнтів з ТІА не потрібна госпіталізація, вони можуть проходити обстеження і лікування в амбулаторних умовах.

Джерело: Express