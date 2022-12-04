Експерти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) розповіли про сім симптомів мікроінсульту, які зазвичай тривають лише кілька хвилин і можуть бути ознакою того, що незабаром відбудеться ще один набагато більш важкий інсульт.
За словами експертів, інсульт є четвертою за значимістю причиною смерті у Великій Британії. Це відбувається, коли приплив крові до мозку припиняється, внаслідок чого частини мозку починають гинути.
– Мікроінсульт отримав медичну назву транзиторної ішемічної атаки (ТІА). Це пов’язано з тимчасовою відсутністю кровопостачання мозку. Зазвичай симптоми тривають лише кілька хвилин, а потім повністю зникають, – заявляє NHS.
І закликає, відразу ж зв’язатися зі своїм лікарем, щоб не допустити набагато більш важкі наслідки.
Сім симптомів мікроінсульту:
- опущення обличчя на одну сторону і неможливість посміхатися;
- через оніміння неможливо підняти руку;
- невиразна мова;
- зміна чутливості в руці або нозі;
- зміна чутливості частини тіла (нехтування);
- втрата координації;
- втрата зору.
– Негайне обстеження і лікування, по можливості, протягом декількох хвилин після ТІА, може знизити ймовірність інсульту, – наполягають фахівці.
За їхніми словами, більшості пацієнтів з ТІА не потрібна госпіталізація, вони можуть проходити обстеження і лікування в амбулаторних умовах.
Джерело: Express