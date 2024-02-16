Аденома простаты является распространенным заболеванием среди мужчин пожилого возраста, она может серьезно влиять на их здоровье и качество жизни.

Врач-уролог Андрей Кондратенко рассказал Фактам ICTV все об аденоме простаты: причины, симптомы и как лечить.

Аденома простаты: причины

Аденома простаты возникает из-за увеличения количества клеток в тканях ее передней части.

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— Аденома простаты — это увеличение периуретральной железистой ткани предстательной железы, — объясняет эксперт.

Аденома простаты возникает почти у каждого мужчины с возрастом, это обусловлено тем, что разрастается количество тканей.

То есть увеличиваются ткани, которые находятся в области мочеиспускательного канала. Из-за этого происходит сужение канала и ухудшается качество мочеиспускания.

— Причиной аденомы простаты в первую очередь является возраст — у мужчин до 30 лет такой проблемы почти не бывает, — отмечает врач.

В то же время почти у любого мужчины в возрасте 80 лет будет обнаружено увеличение размеров предстательной железы.

Другие причины аденомы простаты:

нарушение кровотока в сосудах малого таза;

наследственная предрасположенность;

артериальная гипертензия;

повышенный уровень тестостерона.

Аденома простаты: симптомы

Сначала заболевание проходит бессимптомно, со временем появляются его проявления:

более частое мочеиспускание (человек начинает вставать ночью);

ослабление струи мочи;

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

подтекание мочи;

любые нарушения мочеиспускания.

Аденома простаты: лечение

Лечение аденомы простаты может быть консервативным или хирургическим, в зависимости от степени тяжести заболевания и симптомов.

— На ранних стадиях можно использовать медикаментозное лечение. Однако если есть существенное увеличение предстательной железы, рекомендовано хирургическое вмешательство, — говорит эксперт.

Как лечат аденому простаты хирургическим методом? Сейчас такие операции осуществляются без разрезов, инструмент заводится через уретру. После этого у мужчины сразу нормализуется мочеиспускание.

Во избежание аденомы простаты следует изменить стиль жизни: уменьшить потребление алкоголя и кофеина, увеличить физическую активность и перейти на правильное питание.

Аденома простаты: опасность

Если у мужчины на постоянной основе есть задержка мочеиспускания вследствие аденомы простаты, это может приводить к нарушению сократимости стенки мочевого пузыря и изменению давления шейки его мышц на соединительную ткань.

— Как результат, будут серьезные нарушения мочеиспускания даже после операции, — пояснил специалист.

На фоне такой проблемы могут быть растяжения стенки мочевого пузыря.

Также в результате аденомы простаты могут появиться камни мочевого пузыря. За счет хронической задержки мочи будут выпадать соли из нее в осадок, затем будут формироваться песчинки, из них будут образовываться камни.

Еще могут возникать поражения почек и кровотечение.

— Аденома простаты может привести даже к абсолютной невозможности опорожнения мочевого пузыря, — говорит врач.

Итак, своевременная диагностика и соответствующее лечение являются ключом к сохранению здоровья мужчин.

При обнаружении любых симптомов необходимо обратиться к врачу для профессиональной консультации и разработки индивидуального плана лечения.