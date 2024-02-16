Аденома простаты является распространенным заболеванием среди мужчин пожилого возраста, она может серьезно влиять на их здоровье и качество жизни.
Врач-уролог Андрей Кондратенко рассказал Фактам ICTV все об аденоме простаты: причины, симптомы и как лечить.
Аденома простаты: причины
Аденома простаты возникает из-за увеличения количества клеток в тканях ее передней части.
— Аденома простаты — это увеличение периуретральной железистой ткани предстательной железы, — объясняет эксперт.
Аденома простаты возникает почти у каждого мужчины с возрастом, это обусловлено тем, что разрастается количество тканей.
То есть увеличиваются ткани, которые находятся в области мочеиспускательного канала. Из-за этого происходит сужение канала и ухудшается качество мочеиспускания.
— Причиной аденомы простаты в первую очередь является возраст — у мужчин до 30 лет такой проблемы почти не бывает, — отмечает врач.
В то же время почти у любого мужчины в возрасте 80 лет будет обнаружено увеличение размеров предстательной железы.
Другие причины аденомы простаты:
- нарушение кровотока в сосудах малого таза;
- наследственная предрасположенность;
- артериальная гипертензия;
- повышенный уровень тестостерона.
Аденома простаты: симптомы
Сначала заболевание проходит бессимптомно, со временем появляются его проявления:
- более частое мочеиспускание (человек начинает вставать ночью);
- ослабление струи мочи;
- ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;
- подтекание мочи;
- любые нарушения мочеиспускания.
Аденома простаты: лечение
Лечение аденомы простаты может быть консервативным или хирургическим, в зависимости от степени тяжести заболевания и симптомов.
— На ранних стадиях можно использовать медикаментозное лечение. Однако если есть существенное увеличение предстательной железы, рекомендовано хирургическое вмешательство, — говорит эксперт.
Как лечат аденому простаты хирургическим методом? Сейчас такие операции осуществляются без разрезов, инструмент заводится через уретру. После этого у мужчины сразу нормализуется мочеиспускание.
Во избежание аденомы простаты следует изменить стиль жизни: уменьшить потребление алкоголя и кофеина, увеличить физическую активность и перейти на правильное питание.
Аденома простаты: опасность
Если у мужчины на постоянной основе есть задержка мочеиспускания вследствие аденомы простаты, это может приводить к нарушению сократимости стенки мочевого пузыря и изменению давления шейки его мышц на соединительную ткань.
— Как результат, будут серьезные нарушения мочеиспускания даже после операции, — пояснил специалист.
На фоне такой проблемы могут быть растяжения стенки мочевого пузыря.
Также в результате аденомы простаты могут появиться камни мочевого пузыря. За счет хронической задержки мочи будут выпадать соли из нее в осадок, затем будут формироваться песчинки, из них будут образовываться камни.
Еще могут возникать поражения почек и кровотечение.
— Аденома простаты может привести даже к абсолютной невозможности опорожнения мочевого пузыря, — говорит врач.
Итак, своевременная диагностика и соответствующее лечение являются ключом к сохранению здоровья мужчин.
При обнаружении любых симптомов необходимо обратиться к врачу для профессиональной консультации и разработки индивидуального плана лечения.