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Уролог про аденому простати: причини, симптоми та методи лікування

16 Лютого 2024, 13:47
Ольга Боднарчук редактор Андрій Кондратенко уролог-проктолог, практикуючий хірург
чоловік
Джерело: Unsplash

Аденома простати є поширеним захворюванням серед чоловіків похилого віку, вона може серйозно впливати на їхнє здоров’я та якість життя.

Лікар-уролог Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV все про аденому простати: причини, симптоми та як лікувати.

Аденома простати: причини

Аденома простати виникає через збільшення кількості клітин у тканинах її передньої частини.

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– Аденома простати – це збільшення периуретральної залозистої тканини передміхурової залози, – пояснює експерт.

Аденома простати виникає майже у кожного чоловіка з віком, це зумовлено тим, що розростається кількість тканин.

Тобто збільшуються тканини, які розташовані в ділянці сечовипускного каналу. Через це відбувається звуження каналу та погіршується якість сечовипускання.

– Причиною аденоми простати в пергу чергу є вік – у чоловіків до 30 років такої проблеми майже не буває, – зазначає лікар.

Водночас майже у будь-якого чоловіка віком 80 років буде виявлено збільшення розмірів передміхурової залози.

Інші причини аденоми простати:

  • порушення кровотоку в судинах малого тазу;
  • спадкова схильність;
  • артеріальна гіпертензія;
  • підвищений рівень тестостерону.

Аденома простати: симптоми

Спочатку захворювання проходить безсимптомно, з часом з’являються його прояви:

  • частіше сечовипускання (людина починає вставати вночі);
  • ослаблення струменя сечі;
  • відчуття неповного спорожнення сечового міхура;
  • підтікання сечі;
  • будь-які порушення сечовипускання.

Аденома простати: лікування

Лікування аденоми простати може бути консервативним або хірургічним, залежно від ступеня важкості захворювання та симптомів.

– На ранніх стадіях можна використовувати медикаментозне лікування. Однак якщо є суттєве збільшення передміхурової залози, рекомендоване хірургічне втручання, – говорить експерт.

Як лікують аденому простати хірургічним методом? Зараз такі операції здійснюються без розрізів, інструмент заводиться через уретру. Після цього у чоловіка одразу нормалізується сечовипускання.

Для уникнення аденоми простати слід змінити стиль життя: зменшити споживання алкоголю та кофеїну, збільшити фізичну активність та перейти на правильне харчування.

Аденома простати: небезпека

Якщо у чоловіка на постійній основі є затримка сечовипускання внаслідок аденоми простати, це може призводити до порушення скоротливості стінки сечового міхура та зміни тиску шийки його м’язів на сполучну тканину.

– Як результат, будуть серйозні порушення сечовипускання навіть після операції, – пояснив фахівець.

На фоні такої проблеми можуть бути розтяження стінки сечового міхура.

Також в результаті аденоми простати може з’явитися каміння сечового міхура. За рахунок хронічної затримки сечі будуть випадати солі з неї в осад, потім формуватимуться піщинки, з них утворюватиметься каміння.

Ще можуть виникати ураження нирок та кровотеча.

– Аденома простати може призвести навіть до абсолютної неспроможності випорожнення сечового міхура, – каже лікар.

Отож, вчасна діагностика та відповідне лікування є ключем до збереження здоров’я чоловіків.

У разі виявлення будь-яких симптомів необхідно звернутися до лікаря для професійної консультації та розробки індивідуального плану лікування.

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