Аденома простати є поширеним захворюванням серед чоловіків похилого віку, вона може серйозно впливати на їхнє здоров’я та якість життя.
Лікар-уролог Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV все про аденому простати: причини, симптоми та як лікувати.
Аденома простати: причини
Аденома простати виникає через збільшення кількості клітин у тканинах її передньої частини.
– Аденома простати – це збільшення периуретральної залозистої тканини передміхурової залози, – пояснює експерт.
Аденома простати виникає майже у кожного чоловіка з віком, це зумовлено тим, що розростається кількість тканин.
Тобто збільшуються тканини, які розташовані в ділянці сечовипускного каналу. Через це відбувається звуження каналу та погіршується якість сечовипускання.
– Причиною аденоми простати в пергу чергу є вік – у чоловіків до 30 років такої проблеми майже не буває, – зазначає лікар.
Водночас майже у будь-якого чоловіка віком 80 років буде виявлено збільшення розмірів передміхурової залози.
Інші причини аденоми простати:
- порушення кровотоку в судинах малого тазу;
- спадкова схильність;
- артеріальна гіпертензія;
- підвищений рівень тестостерону.
Аденома простати: симптоми
Спочатку захворювання проходить безсимптомно, з часом з’являються його прояви:
- частіше сечовипускання (людина починає вставати вночі);
- ослаблення струменя сечі;
- відчуття неповного спорожнення сечового міхура;
- підтікання сечі;
- будь-які порушення сечовипускання.
Аденома простати: лікування
Лікування аденоми простати може бути консервативним або хірургічним, залежно від ступеня важкості захворювання та симптомів.
– На ранніх стадіях можна використовувати медикаментозне лікування. Однак якщо є суттєве збільшення передміхурової залози, рекомендоване хірургічне втручання, – говорить експерт.
Як лікують аденому простати хірургічним методом? Зараз такі операції здійснюються без розрізів, інструмент заводиться через уретру. Після цього у чоловіка одразу нормалізується сечовипускання.
Для уникнення аденоми простати слід змінити стиль життя: зменшити споживання алкоголю та кофеїну, збільшити фізичну активність та перейти на правильне харчування.
Аденома простати: небезпека
Якщо у чоловіка на постійній основі є затримка сечовипускання внаслідок аденоми простати, це може призводити до порушення скоротливості стінки сечового міхура та зміни тиску шийки його м’язів на сполучну тканину.
– Як результат, будуть серйозні порушення сечовипускання навіть після операції, – пояснив фахівець.
На фоні такої проблеми можуть бути розтяження стінки сечового міхура.
Також в результаті аденоми простати може з’явитися каміння сечового міхура. За рахунок хронічної затримки сечі будуть випадати солі з неї в осад, потім формуватимуться піщинки, з них утворюватиметься каміння.
Ще можуть виникати ураження нирок та кровотеча.
– Аденома простати може призвести навіть до абсолютної неспроможності випорожнення сечового міхура, – каже лікар.
Отож, вчасна діагностика та відповідне лікування є ключем до збереження здоров’я чоловіків.
У разі виявлення будь-яких симптомів необхідно звернутися до лікаря для професійної консультації та розробки індивідуального плану лікування.