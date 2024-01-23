Паническая атака — состояние острой чрезмерной тревожности, которая “накатывает волной”, набирает максимума в течение 10-15 минут и сопровождается физиологическими и психологическими симптомами.

Психиатр Кристина Живаго рассказала Фактам ICTV о том, как проявляется паническая атака, и как можно помочь человеку в таком состоянии.

Около 30% людей хотя бы раз в жизни переносят паническую атаку. Важно понимать, что паническая атака неопасна. Она длится короткое время и пройдет совершенно бесследно. Во время атаки не умирают. Из-за страха человек иногда привязывает причину атаки к месту или ситуации. В некоторых случаях это может привести к избеганию, например, толпы, высоты, замкнутого пространства, быть в одиночестве и т. д.

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Без лечения панические атаки могут длиться много лет и ухудшаться, приводя вплоть до полной изоляции дома. После первых атак человек часто имеет желание обследоваться, и однократное полноценное обследование является правильным решением, поскольку телесные ощущения во время атак схожи с такими болезнями, как инфаркт, стенокардия, микроинсульт и тому подобное.

Проявления панических атак

По словам специалистки, волна очень быстрая и резко нарастают следующие симптомы:

страх смерти;

страх сойти с ума, потерять контроль;

ощущение удушья, перехват дыхания;

страх задохнуться;

головокружение, чувство неустойчивости;

приливы холода или жара;

учащенное сильное сердцебиение;

ощущение нехватки воздуха;

потливость;

чувство боли или дискомфорта в грудной клетке;

дрожь или озноб;

тошнота;

ощущение отстранения (дереализация).

В течение 10 минут они нарастают до максимальной отметки. Человеку кажется, что это время тянется вечность. Потом так же начинает отпускать. Еще в течение нескольких часов может сохраняться слабость, головокружение, определенная усталость. Вроде как во время гриппа.

— Не ожидайте, что атака пройдет быстрее при вашей поддержке, рассчитывайте, что до полного успокоения пройдет около получаса. Человек еще может нуждаться в контакте с вами даже после этого времени из-за сильного ощущения отстранения и усталости, — рассказала психиатр.

Как помочь человеку в случае панической атаки

Помогите выйти в спокойное место, на свежий воздух. Если это невозможно, просто отойти в сторону от толпы. Говорите спокойным, успокаивающим голосом. Например: Ты молодец, ты справляешься хорошо. Ты сильная, ты сможешь это пережить. Все пройдет, это просто паническая атака, она безопасна, она полностью пройдет. Я с тобой рядом, я буду с тобой, пока тебе не станет хорошо. Все под контролем, ты хорошо справляешься. Человеку может быть трудно сделать полный вдох, контролировать дыхание, чувствовать контроль над ним. Напоминайте о глубоком ровном дыхании. Помогите дышать ритмично и, по возможности, глубже. Показывайте свой пример, человек начнет делать, как вы. “Я знаю, что тебе трудно дышать, все хорошо, давай делать это вместе”, “Делаем вдох…. Теперь выдох…”. Человек будет смотреть на ритмичные движения вашей грудной клетки и повторять. После стабилизации дыхания помогите восстановить ощущение тела. Попросите, чтобы дотронулся до разных частей своего тела, “можешь коснуться своего носа, губ, уха, колена, пошевели пальцами рук, ног”. Не подгоняйте, соблюдайте спокойствие. Суммируйте и поддержите: “я вижу (слышу, если по телефону), что твое дыхание ровное, все прошло, ты справилась, ты молодец”. Также в течение нескольких дней после можете периодически писать, чтобы уточнить, как состояние, и поддержать человека.

Панические атаки у детей

У детей панические атаки регистрируют уже с 6-8 лет. В таком возрасте атаки развиваются у тревожных детей и склонны к регулярным повторениям. Алгоритм помощи тот же.

Однако детям гораздо страшнее это переживать, чем взрослым. Они в это время думают, что умирают, что не справятся, время для них тянется гораздо дольше. Им трудно справиться самим, поэтому между атаками необходимо учить ребенка применительно к общей теории паники, что это не опасно, что он может справиться.

А также несколько советов для помощи детям:

Написать список, помогающий во время атаки , каждый ребенок индивидуален. Кому-то помогает активность — понаклоняться, поприседать, кому-то — послушать спокойную музыку, рисовать. Это нужно обсудить с ребенком.

, каждый ребенок индивидуален. Кому-то помогает активность — понаклоняться, поприседать, кому-то — послушать спокойную музыку, рисовать. Это нужно обсудить с ребенком. Учиться ритмичному глубокому дыханию , концентрированию на дыхании, чтобы в состоянии паники ребенок смог вспомнить и выполнять это.

, концентрированию на дыхании, чтобы в состоянии паники ребенок смог вспомнить и выполнять это. Напишите с ребенком на картоне поддерживающие фразы , которые он сможет перечитывать в случае атаки.

, которые он сможет перечитывать в случае атаки. Поддерживайте ребенка не фразами “с тобой все хорошо, не накручивай себя, ничего страшного”, а “ я знаю, что тебе страшно , я вижу, что тебе тяжело, я рядом, чтобы поддержать тебя и помочь пройти через это, атака скоро закончится, ты молодец, я рядом”.

, я вижу, что тебе тяжело, я рядом, чтобы поддержать тебя и помочь пройти через это, атака скоро закончится, ты молодец, я рядом”. Если ребенок прибегает в атаке, поддержите его , выберите 1-2 активности вместе и помогите ребенку их сделать. Это поможет учиться самопомощи во время атаки и не зависеть от вашего присутствия.

, выберите 1-2 активности вместе и помогите ребенку их сделать. Это поможет учиться самопомощи во время атаки и не зависеть от вашего присутствия. Дети часто избегают активностей, от которых ожидают начала панической атаки. Помогите не избегать этих активностей, не ограничивать свою жизнь.

Можете выбрать с ребенком маленький предмет, который он будет носить в кармане и использовать во время атаки для заземления (каштанчик, камешек, шишка и т. п.). Его надо сжимать в руках для сохранения контакта с телом.

Найдите варианты, что ребенку делать, если атака произошла в школе, в кафе, на детской площадке и тому подобное. Проработайте как можно больше мест для ощущения безопасности.

Вначале необходимо установить диагноз, для этого нужно обратиться к врачу-психиатру (не занимайтесь самодиагностикой). А дальше, в зависимости от диагноза, врач порекомендует, какие варианты лечения могут быть использованы в вашем случае.

Если подтверждается, что это панические атаки, то они полностью проходят благодаря лечению когнитивно-поведенческой психотерапией. В случае существенного влияния на жизнь, формирования панического расстройства или рецидивирования, лечение может быть усилено с помощью медикаментов: антидепрессантов, противотревожных и тому подобного. Решение о подходе в лечении принимают врач и пациент.