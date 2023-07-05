Психологическое состояние во время военных действий является крайне важным.

Многие люди испытывают усталость, моральное истощение, испытывают тревогу и панику. Если поддерживать и контролировать себя самостоятельно в критических условиях вам сложно, стоит обратиться к специалистам.

Факты ICTV собрали для вас полезные платформы, где можно получить бесплатную психологическую помощь во время войны.

Бесплатная психологическая помощь во время войны — куда обращаться

Як ти?

Это центр психологической поддержки, который создали психологи-волонтеры при поддержке Национальной психологической ассоциации (НПА).

Як ти? – для тех, кто испытывает постоянный стресс, беспокойство и беспокойство. За поддержкой можно обратиться бесплатно, в любое время суток.

Чтобы получить психологическую помощь, необходимо заполнить анкету.

Розкажи мені

Бесплатная интернет-платформа для психологических консультаций.

Если вы чувствуете тревогу, у вас случаются панические атаки, вы близки к депрессии или даже на грани – можете оставить заявку на онлайн-платформе Розкажи мені.

Команда платформы помогает всем, кто нуждается в эмоциональной поддержке, консультации и помощи в связи с быстрыми изменениями, которые сейчас происходят в экономике, социуме и жизни каждого человека.

УкрЄдність

Это сайт бесплатной психологической поддержки от Украинского союза психотерапевтов. Сначала вас выслушают, а потом команда подберет специалиста, который поможет справиться именно с вашей проблемой.

Также есть возможность посещать бесплатные группы поддержки в онлайн-формате.

Mental Help

Онлайн-платформа, созданная для предоставления бесплатной профессиональной психологической помощи и поддержки украинцев.

В проекте принимает участие команда профессиональных психологов, которые бесплатно работают с украинцами. Все встречи конфиденциальны.

Чтобы получить поддержку, необходимо:

перейти на сайт Mental Help

выбрать специалиста;

определиться с датой и временем консультации;

указать личную информацию (ФИО, возраст, пол, электронная почта, проблема, которая вас беспокоит);

нажмите Запланировать встречу.

Детали веб-конференции будут предоставлены вам после подтверждения встречи. Сессия с психологом длится 50 мин.

Хаб стійкості

Еще одна платформа, созданная для онлайн-поддержки украинцев.

Получить помощь от психолога могут как граждане, которые остаются в Украине, так и те, кто выехал за границу. Чтобы получить консультацию, достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать психолога.

Боты психологической поддержки

Друг. Перша допомога — Telegram-бот, созданный при поддержке ЮНИСЕФ на основе современных протоколов и научных исследований.

Слова допомагають — Telegram-бот, который рассказывает о различных состояниях и эмоциях, а также подсказывает, как помочь себе, если нет возможности обратиться к психологу. Чат-бот создан командой Центра психического здоровья НаУКМА и факультета информатики CyberFI НаУКМА.

Здесь также посоветуют, как поддержать другого человека, которому нужна психологическая помощь.

Горячие линии для психологической помощи