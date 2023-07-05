Психологическое состояние во время военных действий является крайне важным.
Многие люди испытывают усталость, моральное истощение, испытывают тревогу и панику. Если поддерживать и контролировать себя самостоятельно в критических условиях вам сложно, стоит обратиться к специалистам.
Факты ICTV собрали для вас полезные платформы, где можно получить бесплатную психологическую помощь во время войны.
Бесплатная психологическая помощь во время войны — куда обращаться
Як ти?
Это центр психологической поддержки, который создали психологи-волонтеры при поддержке Национальной психологической ассоциации (НПА).
Як ти? – для тех, кто испытывает постоянный стресс, беспокойство и беспокойство. За поддержкой можно обратиться бесплатно, в любое время суток.
Чтобы получить психологическую помощь, необходимо заполнить анкету.
Розкажи мені
Бесплатная интернет-платформа для психологических консультаций.
Если вы чувствуете тревогу, у вас случаются панические атаки, вы близки к депрессии или даже на грани – можете оставить заявку на онлайн-платформе Розкажи мені.
Команда платформы помогает всем, кто нуждается в эмоциональной поддержке, консультации и помощи в связи с быстрыми изменениями, которые сейчас происходят в экономике, социуме и жизни каждого человека.
УкрЄдність
Это сайт бесплатной психологической поддержки от Украинского союза психотерапевтов. Сначала вас выслушают, а потом команда подберет специалиста, который поможет справиться именно с вашей проблемой.
Также есть возможность посещать бесплатные группы поддержки в онлайн-формате.
Mental Help
Онлайн-платформа, созданная для предоставления бесплатной профессиональной психологической помощи и поддержки украинцев.
В проекте принимает участие команда профессиональных психологов, которые бесплатно работают с украинцами. Все встречи конфиденциальны.
Чтобы получить поддержку, необходимо:
- перейти на сайт Mental Help;
- выбрать специалиста;
- определиться с датой и временем консультации;
- указать личную информацию (ФИО, возраст, пол, электронная почта, проблема, которая вас беспокоит);
- нажмите Запланировать встречу.
Детали веб-конференции будут предоставлены вам после подтверждения встречи. Сессия с психологом длится 50 мин.
Хаб стійкості
Еще одна платформа, созданная для онлайн-поддержки украинцев.
Получить помощь от психолога могут как граждане, которые остаются в Украине, так и те, кто выехал за границу. Чтобы получить консультацию, достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать психолога.
Боты психологической поддержки
Друг. Перша допомога — Telegram-бот, созданный при поддержке ЮНИСЕФ на основе современных протоколов и научных исследований.
Слова допомагають — Telegram-бот, который рассказывает о различных состояниях и эмоциях, а также подсказывает, как помочь себе, если нет возможности обратиться к психологу. Чат-бот создан командой Центра психического здоровья НаУКМА и факультета информатики CyberFI НаУКМА.
Здесь также посоветуют, как поддержать другого человека, которому нужна психологическая помощь.
Горячие линии для психологической помощи
- Международный комитет Красного Креста (МККК) открыл горячую линию, по которой можно обратиться за поддержкой. Звонки бесплатные: 0-800-300-155.
- Колл-центр Варто Жити. Здесь работает линия кризисного консультирования. Получить психологическую помощь можно по номеру 55-22 с 11:00 до 19:00 в будни.
- Национальная психологическая ассоциация предоставляет консультации в телефонном режиме или через видеосвязь. Услуга доступна для жителей всей Украины по телефону 0 800 100 102.
- Lifeline Ukraine — горячая линия, которая работает круглосуточно. Обратиться за помощью можно по номеру 73-33 или написать сообщение.
- Бесплатные психологические консультации предоставляют на платформе Людина в біді по номеру 0 800 210 160. В рамках проекта подростки, родители, а также учителя могут получить бесплатные психологические консультации в групповой форме.