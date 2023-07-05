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Бесплатная психологическая помощь во время войны: куда обращаться и как получить

5 июля 2023, 18:54
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Підтримка, психолог, руки
Источник: Unsplash

Психологическое состояние во время военных действий является крайне важным.

Многие люди испытывают усталость, моральное истощение, испытывают тревогу и панику. Если поддерживать и контролировать себя самостоятельно в критических условиях вам сложно, стоит обратиться к специалистам.

Факты ICTV собрали для вас полезные платформы, где можно получить бесплатную психологическую помощь во время войны.

Бесплатная психологическая помощь во время войны — куда обращаться

Як ти?

Это центр психологической поддержки, который создали психологи-волонтеры при поддержке Национальной психологической ассоциации (НПА).

Як ти? – для тех, кто испытывает постоянный стресс, беспокойство и беспокойство. За поддержкой можно обратиться бесплатно, в любое время суток.

Чтобы получить психологическую помощь, необходимо заполнить анкету.

Розкажи мені

Бесплатная интернет-платформа для психологических консультаций.

Если вы чувствуете тревогу, у вас случаются панические атаки, вы близки к депрессии или даже на грани – можете оставить заявку на онлайн-платформе Розкажи мені.

Команда платформы помогает всем, кто нуждается в эмоциональной поддержке, консультации и помощи в связи с быстрыми изменениями, которые сейчас происходят в экономике, социуме и жизни каждого человека.

УкрЄдність 

Это сайт бесплатной психологической поддержки от Украинского союза психотерапевтов. Сначала вас выслушают, а потом команда подберет специалиста, который поможет справиться именно с вашей проблемой.

Также есть возможность посещать бесплатные группы поддержки в онлайн-формате.

Mental Help

Онлайн-платформа, созданная для предоставления бесплатной профессиональной психологической помощи и поддержки украинцев.

В проекте принимает участие команда профессиональных психологов, которые бесплатно работают с украинцами. Все встречи конфиденциальны.

Чтобы получить поддержку, необходимо:

  • перейти на сайт Mental Help;
  • выбрать специалиста;
  • определиться с датой и временем консультации;
  • указать личную информацию (ФИО, возраст, пол, электронная почта, проблема, которая вас беспокоит);
  • нажмите Запланировать встречу.

Детали веб-конференции будут предоставлены вам после подтверждения встречи. Сессия с психологом длится 50 мин.

Хаб стійкості

Еще одна платформа, созданная для онлайн-поддержки украинцев.

Получить помощь от психолога могут как граждане, которые остаются в Украине, так и те, кто выехал за границу. Чтобы получить консультацию, достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать психолога.

Боты психологической поддержки

Друг. Перша допомога — Telegram-бот, созданный при поддержке ЮНИСЕФ на основе современных протоколов и научных исследований.

Слова допомагають — Telegram-бот, который рассказывает о различных состояниях и эмоциях, а также подсказывает, как помочь себе, если нет возможности обратиться к психологу. Чат-бот создан командой Центра психического здоровья НаУКМА и факультета информатики CyberFI НаУКМА.

Здесь также посоветуют, как поддержать другого человека, которому нужна психологическая помощь.

Горячие линии для психологической помощи

  • Международный комитет Красного Креста (МККК) открыл горячую линию, по которой можно обратиться за поддержкой. Звонки бесплатные: 0-800-300-155.
  • Колл-центр Варто Жити. Здесь работает линия кризисного консультирования.  Получить психологическую помощь можно по номеру 55-22 с 11:00 до 19:00 в будни.
  • Национальная психологическая ассоциация предоставляет консультации в телефонном режиме или через видеосвязь. Услуга доступна для жителей всей Украины по телефону 0 800 100 102.
  • Lifeline Ukraine — горячая линия, которая работает круглосуточно. Обратиться за помощью можно по номеру 73-33 или написать сообщение.
  • Бесплатные психологические консультации предоставляют на платформе Людина в біді по номеру 0 800 210 160. В рамках проекта подростки, родители, а также учителя могут получить бесплатные психологические консультации в групповой форме.
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