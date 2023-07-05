Психологічний стан під час воєнних дій є вкрай важливим.

Багато людей переживають втому, моральне виснаження, відчувають тривогу та паніку. Якщо підтримувати та опановувати себе самостійно в критичних умовах вам складно, варто звернутися до фахівців.

Факти ICTV зібрали для вас корисні платформи, де можна отримати безоплатну психологічну допомогу під час війни.

Безоплатна психологічна допомога під час війни – куди звертатися

Як ти?

Це центр психологічної підтримки, який створили психологи-волонтери за підтримки Національної психологічної асоціації (НПА).

Як ти? – для тих, хто відчуває постійний стрес, хвилювання та тривогу. За підтримкою можна звернутися безоплатно, у будь-який час доби.

Щоб отримати психологічну допомогу, необхідно заповнити анкету.

Розкажи мені

Безплатна інтернет-платформа для психологічних консультацій.

Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі – можете залишити заявку на онлайн-платформі Розкажи мені.

Команда платформи допомагає всім, хто потребує емоційної підтримки, консультації та допомоги у зв’язку зі швидкими змінами, що наразі відбуваються в економіці, соціумі й житті кожної людини.

УкрЄдність

Це сайт безплатної психологічної підтримки від Української спілки психотерапевтів. Спершу вас вислухають, а потім команда підбере фахівця, який допоможе впоратися саме з вашою проблемою.

Також є можливість відвідувати безплатні групи підтримки в онлайн-форматі.

Mental Help

Онлайн-платформа, створена для надання безкоштовної професійної психологічної допомоги та підтримки українців.

У проєкті бере участь команда фахових психологів, які безплатно працюють з українцями. Усі зустрічі є конфіденційними.

Щоб отримати підтримку, необхідно:

перейти на сайт Mental Help

обрати фахівця;

визначитися з датою та часом консультації;

вказати особисту інформацію (ПІП, вік, стать, електронна пошта, проблема, яка вас турбує);

натисніть Запланувати зустріч.

Деталі вебконференції будуть надані вам після підтвердження зустрічі. Сесія з психологом триває 50 хв.

Хаб стійкості

Ще одна платформа, створена для онлайн-підтримки українців.

Отримати допомогу від психолога можуть як громадяни, які залишаються в Україні, так і ті, хто виїхав за кордон. Щоб отримати консультацію, достатньо зареєструватися на сайті й обрати психолога.

Боти психологічної підтримки

Друг. Перша допомога – Telegram-бот, створений за підтримки ЮНІСЕФ на основі сучасних протоколів і наукових досліджень.

Слова допомагають – Telegram-бот, який розповідає про різні стани й емоції, а також підказує, як допомогти собі, якщо немає змоги звернутися до психолога. Чат-бот створено командою Центру психічного здоров’я НаУКМА та факультету інформатики CyberFI НаУКМА.

Тут також порадять, як підтримати іншу людину, котрій потрібна психологічна допомога.

Гарячі лінії для психологічної допомоги