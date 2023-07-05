Психологічний стан під час воєнних дій є вкрай важливим.
Багато людей переживають втому, моральне виснаження, відчувають тривогу та паніку. Якщо підтримувати та опановувати себе самостійно в критичних умовах вам складно, варто звернутися до фахівців.
Факти ICTV зібрали для вас корисні платформи, де можна отримати безоплатну психологічну допомогу під час війни.
Безоплатна психологічна допомога під час війни – куди звертатися
Як ти?
Це центр психологічної підтримки, який створили психологи-волонтери за підтримки Національної психологічної асоціації (НПА).
Як ти? – для тих, хто відчуває постійний стрес, хвилювання та тривогу. За підтримкою можна звернутися безоплатно, у будь-який час доби.
Щоб отримати психологічну допомогу, необхідно заповнити анкету.
Розкажи мені
Безплатна інтернет-платформа для психологічних консультацій.
Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі – можете залишити заявку на онлайн-платформі Розкажи мені.
Команда платформи допомагає всім, хто потребує емоційної підтримки, консультації та допомоги у зв’язку зі швидкими змінами, що наразі відбуваються в економіці, соціумі й житті кожної людини.
УкрЄдність
Це сайт безплатної психологічної підтримки від Української спілки психотерапевтів. Спершу вас вислухають, а потім команда підбере фахівця, який допоможе впоратися саме з вашою проблемою.
Також є можливість відвідувати безплатні групи підтримки в онлайн-форматі.
Mental Help
Онлайн-платформа, створена для надання безкоштовної професійної психологічної допомоги та підтримки українців.
У проєкті бере участь команда фахових психологів, які безплатно працюють з українцями. Усі зустрічі є конфіденційними.
Щоб отримати підтримку, необхідно:
- перейти на сайт Mental Help;
- обрати фахівця;
- визначитися з датою та часом консультації;
- вказати особисту інформацію (ПІП, вік, стать, електронна пошта, проблема, яка вас турбує);
- натисніть Запланувати зустріч.
Деталі вебконференції будуть надані вам після підтвердження зустрічі. Сесія з психологом триває 50 хв.
Хаб стійкості
Ще одна платформа, створена для онлайн-підтримки українців.
Отримати допомогу від психолога можуть як громадяни, які залишаються в Україні, так і ті, хто виїхав за кордон. Щоб отримати консультацію, достатньо зареєструватися на сайті й обрати психолога.
Боти психологічної підтримки
Друг. Перша допомога – Telegram-бот, створений за підтримки ЮНІСЕФ на основі сучасних протоколів і наукових досліджень.
Слова допомагають – Telegram-бот, який розповідає про різні стани й емоції, а також підказує, як допомогти собі, якщо немає змоги звернутися до психолога. Чат-бот створено командою Центру психічного здоров’я НаУКМА та факультету інформатики CyberFI НаУКМА.
Тут також порадять, як підтримати іншу людину, котрій потрібна психологічна допомога.
Гарячі лінії для психологічної допомоги
- Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відкрив гарячу лінію, за якою можна звернутися за підтримкою. Дзвінки безплатні: 0-800-300-155.
- Кол-центр ВартоЖити. Тут працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 55-22 з 11:00 до 19:00 у будні.
- Національна психологічна асоціація надає консультації у телефонному режимі або через відеозв’язок. Послуга доступна для жителів усієї України за телефоном 0 800 100 102.
- Lifeline Ukraine – гаряча лінія, яка працює цілодобово. Звернутися по допомогу можна за номером 73-33 або написати повідомлення.
- Безплатні психологічні консультації надають на платформі Людина в біді за номером 0 800 210 160. У межах проєкту підлітки, батьки, а також вчителі можуть отримати безоплатні психологічні консультації у груповій формі.