Тренер по эмоциональному интеллекту Екатерина Куницкая на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала, какие мысли и чувства являются нормальными в условиях войны, а какие нет.

— Только тот, кто имеет волю жить, будет выдерживать и преодолевать жизненные вызовы. Если мы хотим справляться, то для этого необходим внутренний ресурс, — говорит тренер.

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Это нормально — делать все то, что дает энергию и желание жить. Ненормально лишать себя жизненных сил и страдать.

Это нормально — горевать, оплакивать тех, кто погиб. Ненормально выбирать страдания и самоистязания, это не возвращает погибших к жизни.

Это нормально — свирепствовать, ненавидеть. Ненормально делать эту боль смыслом жизни и перестать действовать.

Это нормально — делать качественно свою работу, а по возможности выделять время для волонтерства. Ненормально наказывать себя за то, что делаешь мало.

Это нормально — рисовать, слушать музыку, танцевать, смеяться, смотреть фильмы, проводить время с друзьями, если это дает силы. Ненормально замораживать свои чувства и откладывать душевность на после победы.

Это нормально — красиво одеваться, ухаживать за собой, пользоваться любимыми духами, если это дает вам силы вставать каждый день и шаг за шагом идти к нашей победе. Ненормально осуждать других за право переживать себя достойным и опрятным человеком.

Это нормально — мечтать и думать о том, как мы будем жить после победы. Ненормально отказываться от жизни здесь и сейчас.

Это нормально — вкусно есть, спать достаточно, создавать себе элементарный комфорт, чтобы была энергия жить. Ненормально запрещать другим удовлетворение базовых потребностей, необходимых для должного уровня энергии именно этому человеку.

Это нормально — дать себе время на восстановление. Ненормально истощать себя еще больше.

Это нормально — заботиться о своем физическом и психическом здоровье, чтобы были силы побеждать. Ненормально игнорировать свою физическую и душевную боль.

Это нормально — просить о помощи и искать специалистов. Ненормально геройствовать, потому что этим вы вредите не только себе, но и своим близким.

Источник: Психологическая поддержка