Практический психолог Юлия Ворман на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала о десяти шагах, которые помогут развить и укрепить устойчивость к стрессам.

— Всем нам очень важно заботиться о себе. Особенно в непростые времена, которые мы переживаем сегодня. Американские ученые сформулировали практические советы, которые помогут каждому найти силы для того, чтобы пройти через сложные жизненные обстоятельства, — говорит Юлия.

Десять шагов к укреплению стрессоустойчивости

1.Заботьтесь о теле и духе. Обязательно находите время и возможности для восстановления.

2.Избегайте рассмотрения кризисной ситуации как проблемы, которую невозможно решить.

3.Примите жизненные обстоятельства, которые невозможно изменить.

4.Планируйте. Ставьте цели и достигайте их.

5.Формируйте позитивное мировоззрение. Речь идет об осознанном выборе фокусироваться на росте и фиксации хорошего в жизни, вере в лучшее и тому подобное.

6.Учитесь у прошлого. Не все, что происходит, — к лучшему, однако мы можем взять лучшее из всего, что происходит.

7.Ищите возможности для самопознания после пережитого кризиса.

8.Развивайте уверенность в себе.

9.Поддерживайте и укрепляйте отношения с другими людьми. Выбирайте тех людей, которые способствуют вашему росту и развитию.

10.Будьте готовы к решительным действиям.

По словам психолога, важно осознать, что эти шаги будут эффективными только в случае соблюдения фундаментальных правил.

Правило реальности. Желание убежать от ужасной правды является естественным. Однако, пока не возникнет полное осознание того, что все, что происходит, действительно есть, делать дальнейшие шаги — бесполезно.

Правило времени. Находите время на то, чтобы работать над собой. Попробуйте избавиться от предубеждения относительно того, что времени мало. На самом деле времени очень много.

Правило трансформации. Позвольте себе выбрать изменения. Концентрируйтесь на решении проблемы, а не на проблеме. Найдите человека, который вам будет помогать на этом пути (при необходимости). Сохраняйте веру в то, что все будет именно так, как вы желаете.

Источник: Психологическа поддержка