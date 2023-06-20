Практична психолог Юлія Ворман на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла про десять кроків, які допоможуть розвинути та зміцнити стійкість до стресів.

– Усім нам дуже важливо піклуватися про себе. Особливо в непрості часи, які ми переживаємо сьогодні. Американські вчені сформулювали практичні поради, які допоможуть кожному знайти сили для того, щоб пройти через складні життєві обставини, – каже Юлія.

Десять кроків до зміцнення стресостійкості

1. Дбайте про тіло та дух. Обов’язково знаходьте час і можливості для відновлення.

2. Уникайте розгляду кризової ситуації як проблеми, яку неможливо вирішити.

3. Прийміть життєві обставини, які неможливо змінити.

4. Плануйте. Ставте цілі та досягайте їх.

5. Формуйте позитивний світогляд. Йдеться про усвідомлений вибір фокусуватися на зростанні та фіксації хорошого в житті, вірі в краще тощо.

6. Вчіться в минулого. Не все, що відбувається, – на краще, проте ми можемо взяти найкраще з усього, що відбувається.

7. Шукайте можливості для самопізнання після пережитої кризи.

8. Розвивайте впевненість у собі.

9. Підтримуйте та зміцнюйте стосунки з іншими людьми. Вибирайте тих людей, які сприяють вашому зростанню і розвитку.

10. Будьте готові до рішучих дій.

За словами психолога, важливо усвідомити, що ці кроки будуть ефективними тільки в разі дотримання фундаментальних правил.

Правило реальності. Бажання втекти від жахливої правди є природним. Однак, доки не виникне повне усвідомлення того, що все, що відбувається, справді є, робити подальші кроки — марно.

Правило часу. Знаходьте час на те, щоб працювати над собою. Спробуйте позбутися упередження щодо того, що часу мало. Насправді часу дуже багато.

Правило трансформації. Дозвольте собі обрати зміни. Концентруйтеся на вирішенні проблеми, а не на проблемі. Знайдіть людину, яка вам допомагатиме на цьому шляху (за потреби). Зберігайте віру в те, що все буде саме так, як ви бажаєте.

Джерело: Психологічна підтримка